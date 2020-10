Castelló busca noves vies per desplegar la fibra òptica

La problemàtica de la manca de fibra òptica a Castelló d'Empúries i Empuriabrava és una reclamació recurrent que els ciutadans fan a l'Ajuntament. La Generalitat de Catalunya va licitar el desplegament de fibra òptica a tot Catalunya i, sobre el paper, Castelló ja està connectat, però la realitat és que gran part de les llars no tenen cap opció de gaudir del servei.

La regidora de Serveis Interns i Departament d'Eines TIC, Esther Piris, explica que estan estudiant la possibilitat de cedir part de la fibra del consistori perquè altres empreses puguin desplegar els serveis.

MasMóvil, l'empresa adjudicatària del desplegament «estava obligada a donar servei amb 800 altes o connexions, i van fer principalment centre històric, i per tant ja han complert amb els requisits dels plecs». Sobre paper, doncs, la fibra ha arribat, però en realitat «tenim només unes tres mil connexions d'onze mil habitatges».

Piris confessa que «l'Àrea d'Urbanisme també ha mantingut reunions amb la companyia», però «surt més a compte zones més densament poblades amb edificacions en vertical que zones com la nostra, que majoritàriament són cases unifamiliars amb jardí, on necessiten molts metres de fibra pel mateix preu de connexió que a una zona de ciutat». A més, creu que un dels principals problemes és «la manca de competidors de l'empresa», i explica que, si fos possible, «l'Ajuntament invertiria a passar fibra òptica a tot arreu», però que l'administració no pot actuar com a distribuïdor o operador de fibra òptica.

Per això, la regidora admet que un cop van saber l'existència de l'empresa Guifi.net, s'hi van posar en contacte. «Es tracta d'una fundació sense ànim de lucre formada per petites empreses amb l'objectiu d'arribar als territoris que a les grans companyies de telecomunicacions no els interessa».

La solució va ser signar el conveni amb Guifi.net, on l'Ajuntament es comprometia a habilitar i cedir temporalment un espai físic, una petita habitació a l'edifici de serveis d'Empuriabrava, on es col·locarà, aviat, la instal·lació necessària i el generador.

El consistori començarà a passar fibra òptica, ara per ara únicament per a ús intern, per tal de poder tirar endavant el projecte d'instal·lació de videocàmeres, i «s'està estudiant la possibilitat de cedir-ne una part a l'empresa».

Piris ha remarcat que aquestes càmeres requereixen molta més velocitat de dades per a poder fer vídeos, i que sense la fibra les càmeres només poden fer fotografies.