Els operaris de la brigada municipal de Cadaqués han fet una actuació de millora urbana a la zona del Colomer per tal d'arreglar el carrer i substituir les lloses que es trobaven en mal estat. Aquesta és una més de les accions que ha engegat l'Ajuntament de la vila costanera per arranjar aquells espais de la via pública que necessiten reparacions. El lema del consistori cadaquesenc és «Pas a pas, anem endreçant el poble».