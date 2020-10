Agullana incorpora la perspectiva de gènere en l'urbanisme de l'espai públic

Agullana s'ha adherit a la llista de pobles declarats feministes i, amb aquesta finalitat, s'ha fixat el desenvolupament d'activitats i accions encaminades a vetllar per l'equitat de gènere. Una de les propostes que acaben de materialitzar té a veure amb l'urbanisme feminista en l'espai públic, una forma de sensibilitzar la població en l'aposta per un municipi inclusiu que tingui present la diversitat real que caracteritza els espais urbans. L'Ajuntament d'Agullana basa aquest projecte en la filosofia del Col·lectiu Punt 6, una cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses, que s'ha especilitzat en l'urbanisme feminista. De moment, en aquest petit municipi de l'Alt Empordà, hi trobareu pintat un mural amb el lema Un espai per a totes, obra de la il·lustradora Marta Bellvehí.

Segons informen els responsables polítics de l'Ajuntament d'Agullana, un altre dels objectius d'aquesta iniciativa és «erradicar els estereotips de gènere i que no són més que aquell conjunt d'actituds, de clixés, de concepcions, d'opinions o d'imatges convencionals, simplificades, generalitzades i moltes vegades equivocades, que adjudiquen característiques, capacitats i comportaments a les dones i als homes».



En totes les polítiques

«També volem incidir en l'aplicació real de la transversalització de gènere que implica incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i les actuacions per tenir en compte les necessitats i els interessos tant dels homes com de les dones, com dels col·lectius LGTBI», hi afegeixen.

Com a poble declarat feminista, l'Ajuntament també ha anunciat la seva intenció de desenvolupar actuacions que marquin estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció de la violència masclista.