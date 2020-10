L'Hospital de Figueres prioritza les intervencions de cirurgia major ambulatòria per alliberar llits

Davant l'augment de pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Figueres, s'han impulsat una sèrie de mesures per a fer compatible l'assistència dels malalts de la Covid-19 amb l'activitat ordinària del centre.

Amb l'objectiu d'evitar estades hospitalàries que no siguin primordials, s'han prioritzat les intervencions de cirurgia major ambulatòria que no necessiten l'ingrés del pacient. Pel que fa a les que requereixen estada hospitalària, es mantenen totes aquelles operacions oncològiques o que siguin urgents.

Des d'aquesta setmana l'Hospital ha ampliat al màxim la seva capacitat i ha habilitat els 150 llits de què disposa. Habitualment quan la pressió assistencial no ho indica, hi ha habitacions que es mantenen tancades.

S'ha doblat la guàrdia dels professionals del servei de Medicina Interna per donar resposta a l'augment de pacients ingressats a la planta d'aïllament per la Covid-19 i a la Unitat de Monitoratge (malalts semicrítics). També s'ha reforçat amb la contractació de tres professionals el torn de nit del Laboratori Clínic de la Fundació Salut Empordà, per poder gestionar la demanda de proves PCR.

Aquestes accions se sumen a les que ja es van anunciar la setmana passada. Des del dissabte 17 d'octubre s'ha eliminat la franja de visita de la tarda als pacients ingressats, per reduir l'entrada de persones a l'Hospital. Es manté la franja matinal, de les 13 h a les 15 h, en què també s'aprofita per facilitar la informació mèdica del pacient.

També s'ha tancat la terrassa i s'ha restringit l'accés a la Cafeteria, ara només oberta per als professionals. Per als usuaris externs que ho necessitin i per als acompanyants dels pacients ingressats, s'ofereix l'opció de demanar menjar per emportar.