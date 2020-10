Èxit de participació en el programa Aprenem Jugant de Roses

El passat dissabte va tenir lloc la primera de les activitats del programa Aprenem Jugant organitzat per l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses, consistent en un taller de panallets que va obtenir una molt bona valoració per part dels participants en acabar l'activitat. Aquest programa es basa en oferir un aprenentatge basat en l'experimentació i la diversió.

En el taller de panellets de dissabte van participar un total de 24 nens i nenes en dos torns. El regidor d'Ensenyament, Marc Danés, fa una molt bona valoració d'aquest inici del programa: "estem molt contents de la participació i la valoració feta pels participants, que van gaudir d'allò més fent panellets. Enguany, a l'Aprenem Jugant hem tingut una inscripció molt alta i hem hagut de fer sorteig a quasi totes les activitats. Esperem que els propers dissabtes seguim amb aquesta bona valoració, tant dels participants com dels seus familiars".

D'aquesta manera, el programa educatiu es reprén després que les activitats programades la passada primavera s'haguessin de suspendre amb motiu de la irrupció de la pandèmia de la Covid-19. Tal i com es va fer dissabte, tots els tallers s'han adaptat als criteris de prevenció anticovid marcats en l'àmbit de les activitats de lleure educatives/formatives per la Generalitat de Catalunya.

El programa d'aquesta tardor reuneix un total d'onze activitats que recorren diferents temàtiques i experimentacions. Tallers d'art i ciència, de construcció a gran escala, de geometria amb el sistema Zometool, d'electricitat, d'experimentació dels sentits, o d'elaboració d'un llibre tridimensional, són alguns dels tallers que s'impartiran per a alumnes des de P3 fins a 3r d'ESO, d'acord als seus interessos i capacitats.

Les activitats, formulades des de l'educació no formal, s'adrecen a interessar i divertir els alumnes, però també a crear un àmbit educatiu integrat per famílies, escola i entorn, motiu pel qual algunes de les activitats s'obren també als pares i mares que vulguin acompanyar els seus fills en aquesta experiència. Totes els tallers impartits són dinamitzats per professionals, entitats o empreses especialitzades en cadascuna de les matèries i es divideixen en funció de les franges d'edat, atenent les característiques i necessitats de cada grup.