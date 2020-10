El col·lectiu d'esteticistes es coordina per reclamar la reobertura dels centres

Les estètiques de Catalunya han alçat la veu i mostren les seves discrepàncies davant del tancament dels seus centres, una de les mesures decretades pel govern de la Generalitat de Catalunya per prevenir els contagis de la Covid.

A l'Alt i Baix Empordà, el col·lectiu s'ha agrupat en un grup de WhatsApp per coordinar accions amb l'objectiu de revertir el tancament dels centres.

Ahir, dissabte 17 d'octubre, el sector de les estètiques catalanes ja es va manifestar a Barcelona, i pròximament tenen previst repetir les mobilitzacions.

» i llavors ho van fer «sense cap mena d'informació pel que fa a mesures de seguretat i protocols, i vam ser nosaltres qui va adoptar-les. Anem amb mascareta, guants, pantalla...», explica Verònica López, portaveu del moviment a l'Empordà. López diu que «no entenem el tancament,als centres d'estètica» i afegeix que «tenim protocols gairebé de quiròfan».

Per això, el col·lectiu ha elaborat un manifest dirigit al Govern «perquè entengui les mesures de seguretat i tot el que implica el nostre tancament».En el manifest de les estètiques expliquen que treballen «amb cita prèvia, de forma individual, client, esteticista amb mascareta i tota mena de proteccions on no es produeix càrrega vírica».

López recorda que el sector dona feina a més de 16.000 persones, entre petites empresàries, autònomes i empleades, i lamenta que «ens trobem en situació de vulnerabilitat. Tenim el risc de perdre els llocs de treball o empreses».

En el manifest afirmen que «moltes tenen empreses amb préstecs bancaris algunes d'important quantitat, lloguers de locals o hipoteques, tenim fills i família per tirar endavant que depenen dels nostres treballs» i es pregunten «Com afrontem el tancament dels nostres negocis 15 dies amb la incertesa que potser poden ser més dies com l'altra vegada, amb quins ingressos fem front als pagaments?».

Les esteticistes demanen ara una reunió amb el Govern de la Generalitat per tal d'esclarir i negociar quines serien les mesures per a reobrir els centres d'estètica, «ens encantaria haver pogut atendre als nostres centres a qualsevol membre del govern per demostrar que hem estat i estem a l'altura d'un protocol segur on no posem ni ens posem en risc».