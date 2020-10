Figueres anuncia mesures per ajudar el sector de la restauració

L'Ajuntament de Figueres ha anunciat aquest matí que no es cobrarà la taxa d'escombraries del quart trimestre ni la taxa d'ocupació de via pública del darrer trimestre al sector de la restauració.

De cara a la setmana vinent, l'alcaldessa Agnès Lladó, mantindrà una reunió amb els representants del sector de la restauració de la ciutat per tal de definir mesures per mitigar els efectes que les mesures de tancament derivades de la Covid produeixen en aquests negocis.







Davant la difícil situació que viu el sector de la restauració a la ciutat degut al tancament temporal per aturar l'expansió de la Covid-19, el govern de la ciutat no cobrarà la taxa d'escombraries del quart trimestre ni la taxa d'ocupació de via pública del el darrer trimestre — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) October 17, 2020