L'Ecomuseu Farinera de Castelló participa en la Setmana del Turisme Industrial

La cinquena edició de la Setmana del Turisme Industrial que organitza la XATIC tindrà lloc del 31 d'octubre al 8 de novembre i permetrà descobrir com es fan les coses, a mirar el voltant més proper d'una manera totalment diferent, juntament amb qui més s'estima.

Es fan activitats, tant presencials com virtuals, que estan organitzant els diferents espais i equipaments adherits a la XATIC. Visites guiades, portes obertes, rutes en autobús, tallers i activitats ben variades t'estan esperant per a descobrir Com es fan les coses. Aquestes activitats són consultables a: www.xatic.cat/ca/activitats/setmana-del-turisme-industrial—com-es-fan-les-coses/103

L'Ecomuseu Farinera participa en aquesta Setmana oferint dues visites guiades amb tast de cervesa i bastonets de pa: Enfarina't pels propers diumenges 1 i 8 de novembre a les 12 h. Cal reserva prèvia al tel. 972 25 05 12 o 688 33 10 94. Recordeu el preu de l'activitat és 5 € pels adults, 2,5 € pels nens i gratuït fins a 3 anys. L'activitat es realitzarà si hi ha un mínim de 6 persones inscrites.

I finalment, amb l'exposició temporal: El farcell de la Postguerra. Quan la gana aguditza l'enginy. Una mostra comissariada per Sergi Freixes i que ha organizat Fundació Caixa de Sabadell. L'exposició ens ensenya com es va alimentar la població des de la fi de la Guerra Civil fins a la fi de l'autarquia, l'any 1951. La mostra és també un homenatge a totes aquelles famílies que van viure una de les etapes més dures i llargues del nostre país. L'entrada és gratuïta i es podrà visitar fins el 10 de gener de 2021.