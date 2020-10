La campanya del Suquet de peix de Roses queda suspesa

L'Ajuntament de Roses ha informat aquest matí que anul·la la campanya del Suquet de Peix de Roses que s'havia de celebrar des d'avui, divendres 16 d'octubre, fins al proper 25 d'octubre. La decisió s'ha pres després de saber les darreres mesures aprovades pel govern català per contenir l'augment de contagis per la Covid-19 i el tancament d'establiments de restauració corresponent.

Aquestes mesures impossibiliten la celebració d'una campanya gastronòmica que, precisament, anima a visitar els restaurants adherits per a provar els menús i maridatge proposat per a cada establiment.

Des del consistori diuen que la Campanya del Suquet de Peix «queda ajornada fins a nou avís».