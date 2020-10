Territori licita per un milió d'euros la millora de la carretera de Vilanova

La millora de la carretera GIV- 6043 entre Peralada i Castelló ha sigut una demanda recurrent dels ajuntaments de Castelló d'Empúries i Peralada al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Ara, el Departament posa a licitació la millora del ferm de dotze carreteres catalanes, entre les quals es troba la GIV- 6043 que uneix Peralada i Castelló.

Segons la memòria justificativa de la Generalitat, el projecte s'inclou en el Pla sectorial de ferms sostenibles de l'any 2019, on prioritzen solucions innovadores per a millorar el ferm d'aquestes vies incorporant nous materials i noves tecnologies sostenibles en el disseny, producció, construcció i manteniment de la superfície de la via.

El pressupost de licitació per a la millora del ferm de la GIV-6043 és d'1.350.000 euros.