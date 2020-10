Salut preveu que l'augment d'ingressos per Covid-19 no afecti les visites programades

Salut afirma que els hospitals gironins poden assumir l'augment d'ingressos per covid-19 sense haver de reduir activitat programada. El gerent del CatSalut, Miquel Carreras, admet que aquests darrers dies ha augmentat "la pressió" al Trueta i al Santa Caterina, centres de referència a la Demarcació, perquè hi ha més hospitalitzacions pel virus. Però també descarta que, ara per ara, calgui obrir més llits d'UCI. "L'increment d'ingressos és gradual, estem en una situació de calma tensa", diu el gerent en una entrevista a l'ACN. Carreras també recorda que les xifres d'hospitalitzats estan molt allunyades de la primera onada de la pandèmia –ara, hi ha més risc de col·lapse a l'atenció primària- però diu que s'analitza la situació "dia a dia" per si cal activar plans de contingència.

L'augment de contagis de covid-19 també es comença a notar als hospitals de les comarques gironines, amb un increment del nombre d'hospitalitzacions i de malalts a les UCI durant la darrera setmana. Aquest dimecres, segons dades de Salut, als hospitals de la Regió Sanitària de Girona hi ha 112 persones ingressades per coronavirus, de les quals 20 en estat crític.

"Als hospitals la pressió assistencial és acceptable, sí que hi ha augmentat l'activitat covid però no de manera exagerada; és un increment gradual que ara per ara no genera una pressió molt important i que podem tolerar", ha afirmat el gerent del CatSalut a Girona.

De fet, Carreras posa de relleu que, tot i que "és evident" que els ingressos a UCI han augmentat tant al Trueta com al Santa Caterina, els dos hospitals no han disminuït l'activitat programada. "En el moment actual s'ha anat fent una per una banda i la covid, per l'altra", ha dit el gerent.

De fet, les xifres actuals d'ingressos estan molt allunyades dels pics que es van viure durant la primera onada de la pandèmia, quan es va arribar a més de 650 persones hospitalitzades i 110 malalts a la UCI. Segons Carreras, caldrà analitzar la situació "dia a dia". El gerent del CatSalut també remarca que els hospitals de la demarcació tenen a punt els plans de contingència per donar resposta a un eventual augment de les necessitats d'ingressos i que s'aniran obrin més llits "en funció de les necessitats".



Duplicar els llits d'UCI

Actualment hi ha una seixantena de places d'UCI estructurals entre el Trueta i el Santa Caterina, amb capacitat d'ampliar-les fins a les 130 si calgués. Salut ha analitzat la resposta als hospitals durant la primera onada i té una previsió d'espais dins dels equipaments sanitaris. I com a exemple, el gerent posa l'hospital de Palamós (Baix Empordà), on s'ha adaptat una nova àrea per a malalts crítics i semicrítics.

El gerent del CatSalut ha explicat que, en cas que calgués ampliar més llits d'UCI als hospitals, l'activitat programada sí que se'n ressentiria. Allò que no es preveu, però, és que s'hagin d'habilitar pavellons –com el de Fontajau- o equipaments externs als hospitalaris.

"No crec que tinguem aquestes necessitats, però sí que caldria reordenar l'activitat assistencial", ha admès Carreras. Per exemple, reconvertint el sociosanitari de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès). Aquí hi ha 120 llits, dels quals, si calgués, 40 es podrien destinar a UCI i els 80 restants, a hospitalització convencional. "Això es preveu dins el pla de contingència, però caldria estar en una fase molt avançada", ha concretat el gerent del CatSalut, en referència a l'impacte de la pandèmia.



Manca de sanitaris

Carreras també ha exposat que compten amb suficients Equips de Protecció Individual (EPI) i respiradors per a la segona onada però admet que preocupa una possible manca de professionals, sobretot d'infermeria. Per això, si calgués, preveuen poder incorporar altres perfils de treballadors perquè alliberin els sanitaris de les tasques administratives i així es puguin centrar a assistir els pacients.

Segons ha remarcat el gerent del CatSalut, l'augment de casos no s'ha traduït en més pressió a les urgències dels hospitals perquè és l'atenció primària l'encarregada de fer seguiment dels possibles positius de covid-19. En aquest sentit, ha recordat que Salut està desplegant un pla de reforç als CAP per reduir pressió als professionals.