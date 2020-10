Els nostres lectors entrevisten l'alcalde de l'Escala Víctor Puga, aquest divendres

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, torna a posar-se a disposició de tots els nostres lectors i lectores, aquest divendres, a partir de les deu del matí. La trobada digital durarà uns tres quarts d'hora. L'Escala té molts projectes sobre la taula, però com passa per tot arreu, no s'escapa dels efectes sanitaris, socials i econòmics generats per la pandèmia. Així i tot, l'actualitat local i comarcal ofereix altres temes que poden ser motiu de comentari durant l'entrevista.

Podeu formular la vostra pregunta clicant aquest enllaç.