L'Hospital de Figueres triplica de llarg els ingressos de Covid-19 en una setmana

L'Hospital de Figueres té 22 pacients ingressats amb coronavirus, segons ha informat la Fundació Salut Empordà en un comunicat. Davant d'aquest important augment en el número de pacients ingressats en l'última setmana (dijous passat n'hi havia 6 d'ingressats amb coronavirus), la FSE ha anunciat novs mesures preventives per intentar aturar el creixement de la pandèmia.



A partir del dissabte 17 d'octubre, s'elimina la franja de visita de la tarda als pacients ingressats. Es manté la del matí, de les 13 a les 15 hores, en què també s'aprofita per a proporcionar la informació mèdica.



A partir de demà divendres 16 d'octubre, es tanca la part de la cafeteria i la terrassa destinada als usuaris externs. Al vestíbul de l'hospital s'habilitarà un taulell per als usuaris externs que vulguin demanar menjar per emportar. I pel que fa als acompanyants dels pacients ingressats, podran fer la comanda del dinar trucant a la cafeteria.



En referència al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, de moment es manté el règim de visites establert de 3 dies a la setmana/1 hora per pacient i el funcionament de l'Hospital de dia, al 40% de la seva capacitat.