Creix una palmera dins la branca d'un plataner a la plaça de l'estació de Figueres

A la plaça de l'estació de Figueres ha nascut una palmera en un lloc ben curiós: la branca d'un plataner.

La biòloga Alícia Herrera, que col·labora habitualment a la secció Bestial d'aquest Setmanari, explica que possiblement es tracta de zoocòria, un dels mètodes que tenen les plantes per conquerir altres territoris, "com que les plantes no es mouen, fabriquen llavors i intenten escampar-les per conquerir altres territoris", i una de les maneres que tenen per arribar més lluny és "ajudar-se d'animals".

Segons Herrera, "En aquest cas, el més segur és que una cotorra es mengés un dàtil d'alguna palmera i deixés el pinyol, sense voler, en el forat del plataner. En aquest forat, entre les fulles seques acumulades i la humitat, es van generar les condicions adients perquè el pinyol de dàtil germinés. I ara, uns anys més tard, ja tenim el resultat en forma de palmera ocupa".

Ara caldrà veure fins quan podrà viure aquesta planta en aquest lloc tan inusual.