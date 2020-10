La Càtedra Oceans demostra que bussejar millora la salut mental de les persones

Un estudi elaborat per la Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG ha demostrat que bussejar comporta efectes beneficiosos per a la salut mental de les persones. L'estudi ha comparat la gent que anava a la platja i la que practicava busseig al Cap de Creus amb alguna de les empreses que ofereixen aquesta pràctica esportiva. Els investigadors han entrevistat 250 persones entre el 2018 i 2019 i els feien uns qüestionaris sobre la seva salut mental abans i després de realitzar el busseig o estar-se una estona a la platja. Si bé l'estudi demostra que no hi ha diferències remarcables entre les dues pràctiques, sí que hi ha una millora en general de la salut mental dels participants.

Aquestes millores s'incrementen amb els enquestats que pateixen alguna malaltia crònica i que es mediquen. Els beneficis de les persones que es mediquen són molt superiors a la resta que no ho fan. Es tracta d'un primer pas per analitzar els efectes beneficiosos de les activitats aquàtiques sobre malalties de salut mental. Per això creuen que ara caldrà fer nous estudis centrats en persones que pateixin una malaltia crònica per veure els progressos.

El projecte ha estat finançat per la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona i també per l'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva). Per la seva banda, també hi ha participat investigadors de l'ISGLOBAL. Els resultats de l'estudi formen part de la tesi doctoral que ha fet Arnau Carreño del grup de recerca SeaHealth i ja s'han publicat els resultats en una revista científica.

Fins ara, la majoria d'estudis realitzats s'havien centrat en els beneficis que té viure prop del mar, o visitar la costa, per a la salut mental de les persones, però es desconeixien els efectes del contacte directe amb l'aigua sobre la salut, sobretot en relació a la pràctica d'activitats esportives a mar. En un primer estudi elaborat per la Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG el 2018 en el marc del projecte MedPAN es va valorar els beneficis per la salut física i mental de diferents activitats com el busseig, la natació, la vela o el caiac