Castelló creu que els centres educatius "no incrementen la propagació del virus"

Aquesta setmana ha fet un mes de l'inici del curs escolar. Al llarg d'aquests dies els centres educatius han posat en pràctica les mesures per a poder desenvolupar les classes, minimitzant el risc de contagi, però també els protocols marcats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en el cas de la detecció de casos positius.

A dia d'avui, alguns dels centres ja han tingut casos d'alumnes i/o professors confinats, ja sigui de forma individual o per grups estables, degut a casos de simptomatologia sospitosa, a casos de contactes amb persones que han donat positiu a la prova PCR o a casos positius que s'han donat en alumnes o docents dels centres. En aquests moments, hi ha 10 grups confinats a l'Institut Castelló d'Empúries, amb 12 casos positius, i un altre grup confinat a l'Escola Ruiz Amado, a causa també d'un positiu. Per últim, a l'Escola Joana d'Empúries hi ha dos docents confinats però cap cas positiu ni cap grup confinat ara mateix.

Amb les dades sobre la taula, i tenint en compte que en tots els grups confinats en els quals s'ha realitzat la prova PCR hi ha hagut un cas positiu per cada grup-classe, a excepció de dos grups que han registrat més d'un cas positiu, "podem dir que els centres educatius no incrementen la propagació del virus i que, per tant, continuen essent espais segurs", expressa el consistori. La ràpida detecció i confinament dels grups "bombolla", així com la coordinació amb el Departament de Salut en portar a terme les proves PCR, posen de relleu que els protocols interns dels centres educatius funcionen, que els contagis han arribat de fora l'entorn escolar i no s'han estès dins els grups estables dels centres. D'aquesta manera, passats els 10 dies de confinament establerts pel Departament de Salut, els diferents alumnes i docents van retornant als centres per reprendre l'activitat educativa presencial.

Per altra banda, cal destacar també que les mesures preses des de l'obertura dels centres el mes de setembre, com l'habilitació de les entrades i sortides independents pels diferents grups, la distribució d'espais i estones d'esbarjo diferenciats per grups estables, l'organització de grups d'alumnes reduint les ràtios, l'organització dels espais i els horaris, i la freqüència en la higiene de mans i l'ús de mascareta, contribueixen de forma determinant en la contenció de la Covid-19. Per últim, des de l'Ajuntament es vol fer un reconeixement a la bona tasca realitzada pels equips directius i docents dels centres educatius del municipi per adaptar-se a la situació actual garantint la seguretat de tots els alumnes, així com també es vol agrair la col·laboració a les famílies en tot aquest procés i alhora fer una crida perquè es mantinguin aquestes mesures fora de l'entorn escolar, per tal que entre tots i totes aconseguim que les classes presencials es puguin continuar portant a terme amb la màxima normalitat possible.

