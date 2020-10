Castelló dona el tret d'inici a la setmana d'activitats entorn als Refugiats

Una vintena de persones van assistir al primer dels actes organitzats pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries entorn als Refugiats, i que acabarà amb l'obra de teatre del Cicle de Teatre Empori.

La taula rodona celebrada ahir dimarts 13 d'octubre a la capella Santa Clara a Castelló d'Empúries va oferir els relats en primera persona de tres exiliats i l'experiència de la treballadora social Marina Rodríguez, també en representació de l'entitat figuerenca Ànima Mater.

Les vivències personals explicades pels protagonistes van resultar colpidores i van transmetre les dificultats físiques i emocionals per les quals transcorren les persones que han d'abandonar casa seva en busca d'una vida millor, moltes vegades fugint d'una guerra o "de misèries".

El primer dels participants de la taula rodona en intervenir va ser Goran Minic, un jove bosnià que va marxar del seu país quan era molt petit. La seva família va fugir de Sarajevo el 1994, gràcies a l'ajuda de Catalunya Ràdio i d'alguns periodistes gironins. El trajecte cercant un lloc millor no va ser fàcil, i Goran ho descriu com "una odissea per Europa, amb la intervenció de diverses ONGs que ens van ajudar". Van sortir amb autobús des de Sarajevo fins a Eslovènia i allà els van anar a buscar la gent de l'emissora catalana. Un cop arribats a Catalunya, van arribar a l'Escala on una ONG local els van ajudar a fer els primers passos per adaptar-se al nou territori, on es van quedar fins avui dia. Minic confessa que el fet de "no semblar diferent físicament, m'ha ajudat".

El segon dels relats el va oferir M'hamed Ajaanit, un jove marroquí que va creuar el mediterrani en la recerca d'un futur millor. Ajaanit explica que al seu país "no podia estudiar, per manca de recursos, i no veia que pogués prosperar". Va decidir agafar un autobús des del seu poble (Tessamoumine ) a Tanger. Allí hi va estar durant deu dies fins que els seus pares van pagar 4500 euros perquè viatgés en un vaixell disfressat de pescador juntament amb sis menors. Quan van arribar a la costa espanyola, els va retenir dos dies dins el vaixell, i finalment els van detenir. Aquí començà una aventura pel litoral des de Vinarós fins a l'Alt Empordà, buscant un conegut perquè li donés refugi. Fent-se passar per menor no acompanyat, va estar en un centre fins que van descobrir la veritat. Major d'edat i sense recursos, Ajaanit va buscar el conegut fins que el va trobar. Ara, Ajaanit explica que ha començat una vida "sol" i amb "esperances que tot surti bé".

Marina Rodríguez, treballadora social i membre de l'Associació Ànima Mater va evidenciar la dificultat d'obtenir papers de les persones que arriben a Espanya. "Els que diuen que ens venen a treure llocs de treball, haurien de saber com funciona realment". L'entitat figuerenca Anima Mater, de recent creació, ha nascut per l'absència d'associacions socials que es vinculin amb el territori i creïn xarxa real entre comunitats. "La idea és poder afavorir a les persones en situació de vulnerabilitat que queden o poden quedar excloses de la vida social plena per la raó que sigui". Ara, l'equip ha començat un projecte d'horts comunitaris inclusius a Figueres, on demanen ajuda "necessitem gent i eines"

Per últim, va intervenir Joan Pacheco. A l'any 1939, quan tenia només vuit anys, va viure un exili de deu anys a França. Una història que l'escriptora Núria Martí va recollir al llibre Demà tindrem sort i que Jack Gou va traslladar en un curtmetratge. Pacheco va confessar que "quan vaig viure allò, pensava que mai més podria haver-hi una guerra amb tants morts i exiliats, però em vaig equivocar".

Per acabar els assistents van poder veure al claustre del convent, els treballs dels alumnes de les escoles del municipi i l'exposició de Joakim M. Vila. "Desterrats i fugitius", que consta d'unes cent fotografies de refugiats i desplaçats que descriuen el drama humà que representa haver de fugir de les seves llars i buscar protecció i refugi més enllà dels seus llocs d'origen.



Més actes durant tota la setmana

Avui, dimecres 14 d'octubre, tindrà lloc la conferència "Persones refugiades a la Ruta dels Balcans", a càrrec de Bruno Álvarez-Contreras Morán, president de l'ONG "No Name Kitchen" i un dels seus fundadors, que parlarà sobre els migrats atrapats a Bòsnia i Sèrbia en el trajecte cap a Europa i el projecte de l'ONG iniciat l'any 2017.

Dijous, es projectarà la pel·lícula " Las torugas también vuelan" de Bahman Ghobadi i, finalment,dissabte 17 d'octubre a la Sala Municipal, es representarà l'obra de teatre Refugiats a càrrec de la companyia Al fons a la dreta.