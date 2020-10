Roses decora la nova plaça de la Llotja amb un mural marí de grans dimensions

A Roses s'estan executant les obres de construcció de la nova plaça i jardí urbà de la plaça de La Llotja, treballs que es troben ja en la seva darrera fase. Paral·lelament, aquesta setmana la muralista rosinca Diana Taubin, ha iniciat el pintat de la mitgera que conforma la façana frontal de la plaça, amb un mural de grans dimensions inspirat en el fons del mar que evocarà l'antiga llotja de peix.

El mural, d'uns 64 m2 de superfície, és de caràcter expressionista i vol recordar l'antiga llotja de peix situada a pocs metres de la plaça, incorporant motius que evoquen i s'inspiren en el paisatge del fons marí. Es basa en una obra de l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Roses, Carlos Victoria, que ara es trasllada de manera manual a un nou format de grans dimensions per part de la pintora Diana Taubin. Es preveu que el pintat de l'obra completa duri aproximadament 20 dies.

Amb aquest mural es vol dotar de significat l'espai i contribuir a l'embelliment i transformació que el projecte d'ordenació dels carrers La Llotja, Pescadors i Cap Norfeu representa per a aquest barri de Roses. L'actuació ha estat possible gràcies a l'adquisició d'una finca al carrer de la Llotja per part de l'Ajuntament per destinar-la a espai públic.

L'àmbit comprèn una superfície total de 2.400 m2, que inclourà la nova zona verda d'ús públic, enllumenat de baix consum, mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, jocs infantils, aparcabicicletes,...), una font amb peixos de colors i el soterrament i millora de les xarxes de serveis.

Es tracta d'una zona residencial i comercial, on predominen edificis d'habitatge plurifamiliar. L'actuació respon a l'harmonització d'aquests carrers amb els adjacents i amb les necessitats pròpies de la zona, reduint l'actual predomini de vehicles i ampliant les voreres. Tot i mantenir-se el trànsit rodat als tres carrers, dos d'ells augmentaran el seu caràcter peatonalitzat gràcies a la col·locació d'un paviment uniforme de formigó igual al que s'emprarà a la nova plaça. Pel que fa a les places d'aparcament, aquestes es reordenaran, mantenint també una àrea de càrrega i descàrrega per a servir als locals comercials.