El Museu de l'Empordà serà una aula de l'Institut Ramon Muntaner

El Museu de l'Empordà i l'Institut Ramon Muntaner han signat un conveni a partir del qual l'alumnat del Cicle Formatiu d'Educació Infantil desenvoluparà el seu currículum amb el Museu com a base dels seus continguts.

Per mitjà d'una proposta de co-creació centrada en dues metodologies, Learning by doing i Desing Thinking, l'alumnat del Cicle formatiu Superior d'Educació infantil de l'Institut Ramon Muntaner desenvoluparan una proposta educativa relacionada amb la cultura i les arts.

Basada en la teoria del nord-americà John Dewey, la metodologia del learning by doing es basa en el principi fonamental que l'aprenentatge ha de ser una acció rellevant i pràctica, i no pas teòrica i passiva. De fet, existeixen diversos estudis que asseguren que un aprenentatge pràctic o aplicat és molt més efectiu que el passiu, ja que els continguts i les pràctiques apreses queden molt més fixades en la nostra memòria.

Aquesta filosofia és la base fonamental de la proposta, ja que la defineix des de la seva perspectiva metodològica general.

El Design Thinking (o "Pensament de disseny") és una metodologia orientada a la ideació de solucions dins un marc proposat, la qual s'empra en el context de la professió i pràctica del disseny.

En total s'han previst 4 sessions, els dijous, de les 15.30h a les 20.00h, que començaran demà.