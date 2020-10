L'Ajuntament de Vilafant anima a evitar els abocaments descontrolats al municipi

El municipi de Vilafant dins la seva distribució urbanística particular, en forma de tres nuclis, disposa d'amplis espais: siguin camps cultivats, entorns naturals del riu Manol o els espais enjardinats.

Durant els darrers mesos, confinament i desescalada inclosos, s'ha vist un augment d'abocaments generalitzats a tot el terme municipal que ataquen a aquests espais. Gran part d'aquests, es produeixen a les bateries de contenidors. El material que allà s'abandona és bàsicament d'origen domèstic: mobiliari, electrodomèstics, joguines, restes de poda o roba però també residus perillosos (pintures o fluorescents, per exemple)

Aquests residus a la via pública i/o en espais naturals, a part de generar una imatge desagradable, cause inconvenients al veïnat i poden propiciar l'aparició d'animals indesitjables.

Per tots els motius, cal fer una recollida i neteja d'aquests punts amb la major rapidesa possibles. Aquestes tasques pràcticament es fan diàriament i impliquen una dedicació de la jornada laboral important de les persones encarregades. S'ha fet una estimació del cost que impliquen aquestes recollides i neteges: unes 32 hores setmanals, o dit d'una altra manera, uns 14.000€ anuals. Una dedicació i cost econòmic minimitzables i que es podrien reorientar a altres actuacions.

A disposició dels usuaris hi ha un ampli horari d'obertura de la deixalleria municipal i tots els dijous, prèvia cita trucant a l'Ajuntament, disposeu del servei de recollida de voluminosos a domicili.

"Us animem, vilafantecs i vilafantenques, a avisar en cas de detectar incidències o abocaments, mitjançant la línia verda. També estem a la vostra disposició per tot aquell suggeriment de millora que ens pugueu fer arribar. Us animem, també, a sumar-vos a tenir Vilafant + Net, una campanya de voluntariat ambiental, que ja compta amb diversos veïns que aprofiten les seves sortides per col·laborar recollir petites deixalles que es poden trobar en els camins dipositats allà per motius diversos", diuen des del consistori.