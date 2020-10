Junts per Pau i Pau hi Guanya posen fi al pacte de govern

El govern de Pau, format per Junts per Pau (JxP-Junts) i Pau hi Guanya (PhG), han posat fi a l'acord de govern després d'un any i tres mesos.

Segons un comunicat emès pel nou govern, la decisió de trencar el pacte s'ha pres després de "les discrepàncies sobrevingudes al moment de l'adjudicació a l'equip guanyador del concurs públic per la redacció del POUM". Malgrat el trencament, JxP-Junts destaca la "col·laboració" de les dues formacions, "tot i la duresa d'haver d'afrontar la crisi provocada per la pandèmia de la Covid, s'han engegat la majoria de les prioritats establertes al pacte de govern signat a l'inici del mandat".

Segons el govern en solitari de JxP-Junts, "la renúncia tàcita per part de Pau hi Guanya a seguir endavant amb la tramitació del nou POUM d'acord amb el que marca el procediment establert" és el que ha fet reorganitzar el cartipàs municipal i d'aquesta manera treballar cadascun dels grups polítics de manera independent, Junts per Pau, com a llista més votada des del govern i la resta de grups des de l'oposició. Des de JxP-Junts admeten que aquesta nova situació "de ben segur requerirà a l'equip de govern a buscar el consens de la resta de grups presents a l'ajuntament per tramitar qüestions cabdals com els pressupostos o l'aprovació del nou planejament"



El nou cartipàs

El consistori ha mantingut l'estructura organitzativa actual redistribuint les atribucions que estaven en mans del regidor integrant del grup PhG entre els regidors i regidora de JxPau-Junts.

Pere Maluquer, alcalde, es fa càrrec de Governació, Relacions Institucionals, Planejament i Gestió Urbanística, Medi Ambient, Protecció Civil i Seguretat ciutadana.

Iolanda Meneses, 1a tinenta d'alcalde es fa càrrec d l'Àrea de serveis a les persones, Acció social, Infància i joventut, Gent gran, Educació, Cultura, Sanitat i salut pública, Lleure, Esports, Participació, Hisenda i Recaptació.

Jordi Pavon, 2n tinent d'alcalde es fa càrrec de l'Àrea de serveis al territori i promoció econòmica, Disciplina urbanística, Llicències i comunicacions d'obres, Patrimoni municipal i gestió del centre cívic, Conservació de camins, Manteniment i ocupació de les vies públiques, Dinamització Econòmica, Ocupació i oficis, Mercats, fires i festes , Comerç i empresa, Agricultura i ramaderia i Turisme.