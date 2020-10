La solidaritat vetlla per minvar el desemparament dels refugiats

Després d'un mes de l'incendi del campament de refugiats a Moria (Grècia), les organitzacions i associacions d'ajuda humanitària s'han organitzat per cobrir, un cop més, la necessitat d'aquestes persones que s'han quedat sense el refugi que tenien al cor d'Europa.

Des de Figueres s'ha creat l'únic punt de recollida de la demarcació de Girona, impulsat per Cristina Carreras, una figuerenca estudiant de psicologia. La seva sensibilitat amb el tema fa que estigui en contacte amb l'actualitat i l'activitat que duen a terme les organitzacions d'ajuda humanitària com l'ONG Acció Directa Sierra Norte. A través de les xarxes socials d'aquesta va ser com va començar tot. «Vaig veure en una publicació que es volien crear diferents punts de recollida i que a Girona no n'hi havia cap», explica.

En poc més de tres setmanes ha aconseguit recollir més de 100 caixes amb productes d'alimentació, mantes, sacs de dormir i tendes de campanya. Tot i la discreció de la campanya i la manca de difusió, Cristina Carreras veu com ha sigut tot un èxit, «estic súper contenta que hi hagi tanta gent que hagi col·laborat, ha sigut un èxit», diu sorpresa. Tot i això reconeix que encapçalar una iniciativa així tota sola «no ha estat un camí fàcil» perquè «ha suposat molta feina, la pròxima vegada ho gestionaria diferent». No obstant té clar que «ho tornaria a fer».

La major part de la solidaritat ha arribat de Figueres, però no ha estat l'únic punt. Veïns de Vilafant, Vilajuïga o Boadella i les Escaules també hi han col·laborat. També entitats solidàries com l'Associació Amb les Teves Mans, de l'Armentera, que «van fer un donatiu directament amb tot el que tenien d'altres ocasions», explica Carreras. Càritas Cadaqués també es va posar en contacte amb aquesta jove figuerenca per col·laborar-hi i van organitzar un segon punt de recollida a l'Alt Empordà, al Teatre Art i Joia. En aquest cas la campanya tan sols va durar una setmana i segons ens expliquen des de l'Art i Joia, «la precipitació de la convocatòria i la brevetat va fer que no hi hagi hagut gaire participació».

Dijous passat va finalitzar la campanya i es van enviar els paquets a Barcelona, des d'on gestionaran l'enviament cap a Atenes (Grècia). Carreras recorda com l'incendi de Moria ha deixat milers de persones al carrer «el pitjor és que l'alternativa més que un camp de refugiats és de reclusos, perquè està totalment restringit». És per això que el material que s'envia cap a Grècia no pot anar al nou camp habilitat i ha d'anar a Atenes, «on hi ha milers de persones refugiades vivint al carrer».





Torna «Ningú sense llar»

Queda clar que la pandèmia no ha acabat amb tot. Figueres va habilitar per a les persones sense llar el pavelló Rafel Mora durant el confinament, però l'estat d'alarma queda enrere i la tardor ha arribat amb força. Com qui dorm al carrer no ho fa per plaer, Càritas Alt Empordà torna a engegar un any més la campanya «Ningú sense llar». Sota el lema «No tenir casa mata», es fa una crida a la solidaritat per aconseguir roba d'abric. A Figueres, hi ha previst un acte reivindicatiu que s'anunciarà en els pròxims dies.