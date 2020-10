Palau de Santa Eulàlia dedicarà aquesta dècada a millorar i crear més habitatge

El municipi de Palau de Santa Eulàlia, amb 111 habitants censats, ha iniciat l'elaboració d'un Pla Local d'Habitatge, al qual dedicarà la pròxima dècada. Per començar, va dedicar dues jornades de participació ciutadana –dinamitzades per l'empresa Idees, de Blanes–, perquè el poble hi digués la seva. L'alcalde, Xavier Camps, afirma que «cada vegada tenim més segones residències, en comptes de primera, tot i que, amb la pandèmia, això, també ha canviat una mica. Hem de procurar que, majoritàriament, el poble sigui de primera residència i hem de posar-li eines, com és un Pla d'Habitatge, tenir fibra o transport públic. Moltes d'aquestes coses –afegeix– les hem de repensar amb solucions convencionals».

«El procés participatiu es feia per informar i explicar, perquè el tema de l'habitatge i l'urbanisme són molt complexos i la gent del poble no té per què saber les qüestions legals», manifesta Eduard Cabré, tècnic independent, que dirigeix el pla amb un contracte subvencionat per la Diputació de Girona.

Cabré intueix que «la gent gran aposta per la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica», mentre que Camps busca solucions a aquest problema: «Hem de repensar l'habitatge, que és molt car i poc assequible per a la gent d'aquí. Una segona residència vol dir que, de dilluns a divendres, no tenim gent i això no pot ser».

A Palau de Santa Eulàlia, no tenen demanda d'habitatge social, ara mateix. Camps avisa, però, que «aquest pla d'habitatge l'hem fet a deu anys, perquè la mainada que necessitarà aquest habitatge social és quan calculem que començaran a tenir-ne necessitat. L'Ajuntament, malgrat tot, ja fa temps que treballa amb aquestes coses, però la gent ens ha de dir com ho vol».

L'Ajuntament palauenc no té cap terreny públic, ara mateix, però disposaria de l'antiga Casa de la vila com a doble habitatge social. «La gent gran també necessita estar en cases més reduïdes. Tenim el planejament aprovat del 2011 i l'hem d'anar ajustant. Hem de pensar quin és el model per adequar-ho a les noves necessitats. Si una d'aquesta mainada decideix quedar-se al poble, que no sigui que el poble no està preparat perquè ell es quedi. Primer, hem de convèncer als que hi vivim, perquè tots ens hem de creure que viure en un poble està molt bé, i l'administració grossa s'ha de creure que ha de singularitzar el territori».

En aquest Pla Local d'Habitatge del municipi empordanès, s'hi haurà d'involucrar l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal, la Diputació de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En cadascun dels punts establerts, crearan un procés per fer-ne seguiment.