L'EmpuriaTApes deixa bones sensacions tot i la pandèmia

El balanç de l'activitat EmpuriaTApes que fan els establiments i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries és positiu. El primer cap de setmana va ser tot un èxit de participació. Tot i que la regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Fires i Mercats, Helena Solana, es mostra cautelosa a l'hora de fer-ne una valoració «haurem de veure les dades dels restauradors», les sensacions han sigut bones.

El Portal de la Gallarda va participar per primera vegada en la proposta amb el seu costelló a baixa temperatura i «tot i que quedàvem amagades, el primer diumenge en vam servir vint-i-quatre». Des de l'Ams Restaurant, també van valorar positivament els primers dies de la ruta, servint la seva tapa de brie arrebossat amb melmelada de fruits vermells.

L'EmpuriaTApes enguany ha generat certa polèmica al carrer. A diferència de l'anul·lada Ruta de les Tapes promoguda per l'Ajuntament de Roses i els seus establiments, el consistori castelloní va decidir tirar endavant la iniciativa malgrat les mesures de distància social i higièniques derivades de la pandèmia de la Covid. Solana defensa que «no és un acte que acumuli gent a un sol lloc, sinó que la gent es va repartint» i assegura que «permet complir amb les mesures de prevenció, perquè cada restaurador aplica les mesures que ha d'aplicar, tant si es fa la ruta de tapes com si no».

En total han sigut trenta-sis establiments els que han servit tapes durant els deu dies que ha durat la ruta, vint-i-un menys que l'edició anterior. Segons la regidora, «crec que és un acte de promoció i dinamització de la gastronomia local i els restauradors estan satisfets de participar-hi. En condicions normals n'hauríem tingut gairebé el doble, però vull agrair la participació dels restauradors i als que per un motiu o altre no han pogut participar aquest any, vull dir-los que els esperem l'any vinent».

El primer any de l'EmpuriaTApes es van servir 97 tapes per restaurant de mitjana. A la segona edició, la xifra quasi es va doblar, amb 182 tapes per establiment. I l'any passat es va arribar a les 15.000 tapes servides, unes 263 tapes per restaurant. Caldrà veure, enguany i enmig de la pandèmia de la Covid, si continua augmentant la participació.



Segon any de concurs

Aquest és el segon any que EmpuriaTApes inclou un concurs on els participants voten la millor tapa. L'any 2019 la guanyadora va ser l'elaborada per 9color, una broqueta de vedella amb salsa sobre niu de verdures.