L'Ajuntament de Vilajuïga engega un estudi sobre la situació de l'habitatge local

L'Ajuntament de Vilajuïga, gràcies a una subvenció que ha rebut de la Diputació de Girona, ha decidit engegar un estudi que permetrà saber quina és la situació dels habitatges al poble (l'estat de conservació, el manteniment, l'eficiència energètica, l'accés a l'habitatge pels joves). A partir d'aquest estudi, es dissenyarà un full de ruta. L'objectiu final també és incentivar, per part dels particulars i amb el suport de l'Ajuntament, que es prenguin mesures de manteniment, rehabilitació i estalvi energètic als habitatges del municipi.

El tècnic redactor d'aquest estudi visitarà diversos habitatges del poble per obtenir informació dels amos, sempre que aquests ho autoritzin prèviament. Durant la visita, aprofitarà per donar consells als veïns així com respondre els dubtes que tinguin sobre els habitatges. Per últim també s'encarregarà d'informar els joves o a la gent que vol accedir a un habitatge quines opcions són més favorables, i sobre les ajudes que donen les administracions públiques per rehabilitar o millorar els habitatges.