Pérez-de-Gregorio: «Els fongs són molt oportunistes i sempre n'hi ha algun que surt»

Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio (la Bisbal d'Empordà, 1956) explica, en aquesta entrevista, com el canvi climàtic afecta la temporada dels bolets i de quina manera s'han de recollir.



De quina manera afecta el canvi climàtic als bolets?

Afecta molt, i ja no ho diu la gent gran només, ho estem veient nosaltres mateixos. Tenim sequeres molt perllongades, i de cop venen pluges o la fred d'un dia per l'altre. Tot això influeix i fa que surtin espècies diferents de les habituals, de les que tocarien. Però és clar, els fongs són molt oportunistes i en totes condicions n'hi ha algun que surt, i les espècies més comunes acaben sortint tard o d'hora, però notem que hi ha bolets que abans a comarques gironines no es trobaven, i ara els comencem a veure. Tenim alguna espècie exòtica que s'ha anat trobant i que ha sigut introduïda per altres plantes foranes.

Com es preveu la temporada boletaire?

Hem tingut la sort que les pluges han sigut irregulars. Ha sortit força cosa al Pirineu, que és on hi ha més pressió per part de la gent que surt a buscar bolets.

Hi ha molta gent interessada a caçar bolets, però també molts d'inexperts. Què els pot dir a aquests últims?

Des de l'associació fa molts anys que fem conferències, però contra la força que té la televisió, no podem fer-hi res. Mentre l'home del temps ensenyi cistells plens de bolets, l'endemà hi haurà massificació al bosc i intoxicacions, com cada any. És així.

Per a aquelles persones que comencen. Els han de tallar o els han d'arrancar?

En alguns llocs posen com a norma tallar-los, però parteix d'una errada. Pensen en els pinetells i rovellons, no en els bolets en general. Per exemple, un rossinyol difícilment el podràs tallar sense arrancar-lo d'arrel. Des d'un punt de vista biològic, tallar el bolet perjudica més el fong que arrancar-lo amb cura, sense fer el gran forat, és clar. Una vegada arrancat, convé tallar-li la bassa del peu per deslliurar-se de terra i fulles.

Diuen que per afavorir la dispersió d'espores s'ha d'anar amb un cistell, és així?

Això és una altra cosa pintoresca. On tira més espores el bolet és al seu lloc, si no l'agafes. Aquesta creença d'haver d'anar amb el cistell, més aviat ajuda a mantenir la fabricació artesanal i a la imatge tradicional del boletaire.