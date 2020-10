Medusa i l'ICD proposen un curs sobre perspectiva feminista a les organitzacions

Per a Medusa, és important situar la sostenibilitat de la vida al centre.

Per a Medusa, és important situar la sostenibilitat de la vida al centre. MEDUSA

Per a evitar conflictes en les entitats i organitzacions és imprescindible trobar la manera adequada de cuidar-se i respectar-se, tant individualment com col·lectivament. Així ho defensen des de l'entitat feminista Medusa que, a partir de novembre, començarà una formació destinada a les entitats del teixit social, cultural i polític de l'Alt Empordà per introduir-se a la perspectiva feminista.

El curs, que compta amb el suport de l'Institut Català de la Dona (ICD), s'impartirà al Casal Cívic de Figueres, els dijous del 5 de novembre al 10 de desembre, amb totes les mesures de seguretat per la Covid. Les inscripcions estan disponibles al web de Medusa. En total, sis sessions en les quals es treballaran «eines i estratègies pràctiques per fomentar dinàmiques de treball respectuoses amb el grup, abordar les violències i desigualtats i introduir l'ètica de la cura en el dia a dia de les entitats i organitzacions». Per una altra part, la formació té una «borsa d'hores d'assessorament» que consisteix a acompanyar cada entitat en el seu procés.