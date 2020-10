Confinen deu grups de l'Institut de Castelló d'Empúries després de detectar tretze positius per covid-19

La direcció de l'Institut de Castelló d'Empúries ha confinat deu grups del centre després que en els últims deu dies s'hagin detectat tretze positius per covid-19, tres dels quals professors i personal docent i la resta alumnes. De fet, segons les fonts consultades, només s'ha registrat un positiu en cadascun dels grups afectats i la resta han donat negatiu a les proves PCR. En total, hi ha 219 persones en quarantena, de les quals 209 són alumnes (d'ESO i Batxillerat) i 10 professors i personal docent. A banda d'aquest centre, l'escola Ruiz Amado també té un grup confinat, després que s'hagi detectat un alumne positiu. En total, hi a 34 persones confinades, 31 de les quals són alumnes.

Fa unes setmanes, es van haver de confinar quatre grups de l'escola Joana d'Empúries després que un docent donés positiu.