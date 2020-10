L'Escala ha començat les obres d'urbanització del carrer Sàlvia i passatge Rabassa

L'Ajuntament de l'Escala ha començat les obres d'urbanització del carrer Sàlvia i els passatges Camp Rabassa 21 i 28. Estava previst fer les obres l'any passat, però diversos endarreriments en la tramitació van fer que es decidís ajornar-les. La setmana passada es van iniciar les tasques de senyalització de l'àmbit d'actuació i es preveu que les obres durin entre quatre i cinc mesos.

Aquests tres vials no tenien sortida i només hi ha una petita part urbanitzada. Amb aquesta actuació es dotarà aquesta zona de tots els serveis i es pavimentarà els vials, a més de connectar-los de manera que es doni sortida a tots tres (ara es feia a través d'una finca de terra). En aquest sentit, es perllonga el carrer Sàlvia per tal de connectar-lo al passatge Camp Rabassa 20 (tindrà un sol sentit de circulació). El passatge Camp Rabassa 20 tindrà dos sentits de circulació, mentre que el passatge Camp Rabassa 28 tindrà un sol sentit.

El projecte també preveu resoldre els problemes d'acumulació d'aigua en aquesta zona, dotant-la d'una xarxa d'aigües pluvials.