Som Castelló i Empuriabrava lamenta que els residus del mercat "acabin al mar"

El grup Som Castelló i Empuriabrava, a l'oposició municipal, ha emès un comunicat per lamentar que els residus que es generen en el mercat dels dissabtes, especialment els plàstics, acabin a la Badia de Roses. "Des del punt de vista ambiental tenim un problema seriós que no està resolt. És el problema de les deixalles que es generen en un dia de mercat. Especialment els dies de tramuntana que s'aboquen una quantitat inacceptable de plàstics i residus al mar", segons argumenta el Grup.

La setmana passada el portaveu de Som Empuriabrava i Castelló, Agustí Ayats, es va reunir amb el regidor de Medi Ambient, Joan Basí, portaveu del Grup Municipal de la CUP en el Govern, per interessar-se per aquesta problemàtica.

"Des del punt de vista funcional hem detectat que s'està endarrerint molt -massa des del nostre punt de vista- la posada al dia de la normativa reguladora dels mercats municipals. La qual cosa està bloquejant la resolució de les sol·licituds de parades. I es normalitzen males praxis entre alguns paradistes, sense que aquestes els hi reportin conseqüències, és a dir, que no els hi suposi una sanció i fins i tot la retirada del dret de parar", explica Som. Per aquest motiu, la formació exigeix que es desencalli i s'acceleri la redacció del nou reglament de mercats, amb l'objectiu de modernitzar el seu funcionament, d'adaptar-lo immediatament a les necessitats de protecció mediambiental i assenyalant les sancions per aquells que les incompleixin, tant se val si són paradistes com si són compradors".

Som demana "que es tingui en compte l'opinió de tota l'oposició. La política de mercats és massa important per obrir una taula de treball amb tots els partits".