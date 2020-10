Protegir el fons marí de l'Escala des de les aules

Començar a treballar la consciència envers la protecció del medi ambient des de petits és clau per construir una futura societat implicada en preservar els boscos i el mar. Per aquest motiu i per donar a conèixer entre els infants del municipi l'entorn més proper, l'Ajuntament de l'Escala ha impulsat un projecte educatiu a les escoles Esculapi i Empúries. La iniciativa consisteix a donar a conèixer la biodiversitat marina de l'Escala entre els alumnes de cinquè i sisè de primària combinant classes teòriques als centres amb una part pràctica i s'introdueix l'snorkel com a activitat escolar.

El regidor de Medi Ambient, Josep Bofill, creu que és una manera que els nens interioritzin la riquesa marina i el valor de la seva preservació. A tall d'exemple, explica que hi ha molta praderia de posidònia i que els nens han d'agafar consciència que és una «planta molt important». En aquest aspecte diu que cada vegada s'en fa més divulgació i recorda que l'Ajuntament de l'Escala va instal·lar enguany un camp de boies per protegir la posidònia a l'entorn del Cargol davant els nombrosos vaixells que hi fondejaven.

La iniciativa va néixer després que l'any passat l'Ajuntament de l'Escala publiqués una guia amb quatre itineraris per conèixer punts d'interès submarins. A partir d'aquí, es va contactar amb les escoles i el Club Nàutic, per tal de fer un projecte de conscienciació i difusió entre els alumnes, que finalment s'ha pogut posar en marxa ara, coincidint amb la Setmana de la Natura.

El projecte s'estructura en tres fases. Una primera amb una classe teòria a les aules per part d'un biòleg marí del Club Nàutic, que els explica quina flora i fauna habita al mar; una segona classe pràctica d'snorkel a la Mar d'en Manassa (un dels punts d'interès recollits en la guia) i una tercera fase a l'aula per analitzar i explicar tot allò que els nens han pogut observar del fons marí.

«Els nens han quedat fascinats. Ha sigut espectacular», explica la professora d'Educació Física de l'Escola Esculapi, Eva Bassó. Bassó assegura que tot i ser un poble costaner, per alguns nens era la primera vegada que entraven en contacte directe amb el mar i que practicaven snorkel.

La iniciativa ha coincidit en un moment en què, per motius de la pandèmia, s'aconsella prioritzar les activitats a l'aire lliure. Per la classe pràctica, els alumnes s'estructuren en grups reduït per tal de complir les mesures per la pandèmia.

Durant la classe pràctica, els alumnes van trobar «un pop, anxoves, posidònies i cogombres i tomates de mar», ha destacat la mestra. Nedar no és un requisit, ja que hi ha alumnes de cicle superior que encara no en saben.

Bassò recorda a més que des del centre ja es promou relacionar les assignatures amb l'entorn més immediat i en el cas d'educació física els alumnes practiquen vela o caiac.

Tant Josep Bofill com Eva Bassò coincideixen en què el fons marí de l'Escala és molt ric en animals i plantes i que el resultat d'aquesta primera experiència ha sigut molt positiu. Per tot plegat ja es treballa per a poder repetir l'experiència el curs vinent.

El projecte està impulsat per l'Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i Emergència Climàtica (OTEC) de l'Ajuntament de l'Escala. El projecte compta amb el finançament de la regidoria d'Educació i del Grup d'Acció Local Pesquer.