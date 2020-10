L'Alt Empordà, en alerta groga per pluges i vent

Un front atlàntic s'instal·larà aquest dissabte 10 d'octubre a la Península, el que portarà pluges persistents a la demarcació amb precipitacions que podrien arribar als 80 litres per metre quadrat en 12 hores. L'onatge també serà considerable, el que ha activat l'alerta groga a l'Empordà que podria registrar onades d'entre 3 i 5 metres.









????El vent anirà guanyant intensitat durant les hores vinents i sobretot demà bufarà amb força a l'Empordà, on les onades poden superar els 2,5 metres.



Temperatures en descens

A lla regió mediterrània de la Península s'esperen xàfecs localment forts i persistents, que podran ser també localment fortes a les Balears i Comunitat Valenciana, així com intervals de vent fort en el baix Ebre, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).En concret,estaran en risc groc (baix) per pluges que podran acumular-se fins als 80 litres per metre quadrat en dotze hores. Una situació que també es repetirà a les Balears, concretament a Mallorca i Menorca.A més,també estarà en risc groc per fortes ratxes de vent, que podran registrar fins a 80km / h, igual que passarà a Castelló, que també està en risc groc pel mateix fenomen., l'AEMET prediu cels ennuvolats o coberts amb precipitacions al Cantàbric i Pirineu occidental. En el cas de les precipitacions de Catalunya, els xàfecs podran anar acompanyats de fenòmens tempestuosos, que localment seran fortes i persistents en algunes zones. Amb el pas el dia, s'estendran a Balears i Comunitat Valenciana. A la resta de l'àrea mediterrània predominaran intervals ennuvolats i a primeres hores de la meitat nord peninsular.La majoria de la Península tindran cels poc ennuvolats o clars i a les Canàries, possibilitat de pluges febles al nord de les illes amb major relleu.Les temperatures aniran en descens en la meitat nord peninsular i interior del Llevant. La baixada serà notable a l'entorn de l'alt Ebre i de el sistema Ibèric, i pot baixar de 6ºC a 8ºC graus menys que el dia anterior. En qualsevol cas, es podran assolir els 30ºC en punts d'Extremadura i Andalusia occidental.Finalment, els vents seran de component nord a la meitat nord de la Península i Balears, amb intervals de fort en el litoral oest de Galícia, Empordà, Baix Ebre i a la fi de el dia a Menorca. A l'arxipèlag canari predominaran els vents alisis, amb intervals de fort, i de llevant a l'Estret.