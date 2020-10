El sector privat i l'Ajuntament de Figueres s'uneixen en un nou cicle formatiu dual

L'Ajuntament de Figueres i la Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis han signat un conveni amb motiu de la implementació i desenvolupament del Cicle Formatiu de formació professional de Grau Mitjà de manteniment electromecànic a l'institut Narcís Monturiol de la ciutat.

Des de les instal·lacions on s'impartirà aquesta nova formació dual - combinant la formació pública amb la col·laboració del sector privat -, representants del consistori i els responsables del Cicle Formatiu han fet una visita guiada per donar a conèixer aquesta nova oportunitat formativa que sorgeix a Figueres.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha parlat d'un espai on es desprèn "futur i esperança", ja que aquesta col·laboració entre les empreses i l'administració "dona resposta a les necessitats laborals" de la comarca. El cicle formatiu que es presenta pretén, en paraules de l'alcaldessa, "augmentar la competitivitat d'empreses i treballadors; diversificar el sector econòmic; i potenciar els sectors dels quals som forts".

En un altre aspecte Lladó ha destacat la "sensibilització" perquè els joves valorin treballar en oficis, "que van molt buscats, estan ben remunerats i res tenen a envejar a qualsevol titulació universitària". L'ajuntament aposta per reactivar l'economia treballant conjuntament amb el sector privat "per aconseguir un treball conjunt a nivell d'àrea urbana i generar oportunitats en els nostres joves, que són el nostre futur i per això els hi hem de poder garantir un present". En aquest sentit ha destacat el paper que hi juga de manera "imprescindible" el Logis Empordà.

Tal com ha indicat el director de l'institut Narcís Monturiol, Albert Masoliver, es tracta d'un cicle formatiu "començat pels fonaments" perquè està impulsat des del sector empresarial, "els empresaris tenien una demanda que necessitaven treballadors i vam pensar quin cicle formatiu podíem oferir". Destaca també que es tracti del primer cicle formatiu que comença de forma dual, "un sistema que recupera la figura d'aprenent", ha dit.

El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, Jesús Quiroga, ha avançat que el març vinent està previst fer una jornada de difusió dels oficis entre els joves. Un acte que, tal com ha explicat, es fa amb la intenció "que els joves puguin entrar dins de les empreses i fer el testeig necessari per conèixer com funcionen". On es donarà "veu i llum" a la formació i a l'empresariat, "on els nanos siguin la part important i els hi puguem orientar bé", ha afegit August Conesa, de la Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis.