Municipis de l'Alt Empordà cremen fotos del rei contra la monarquia

Diferents municipis de l'Alt Empordà van participar ahir dijous 8 d'octubre a l'acte contra la monarquia que convocava ANC i els CDR, amb motiu de la visita del rei Felip VI i el president Pedro Sánchez a Barcelona.



A Figueres, dotzenes de persones es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a la monarquia. Un sanitari al mig de la plaça va ser el recipient on es van posar les fotografies que, després de la lectura del manifest, es cremarien en senyal de protesta.





també es va fer ressò aquest dijous 8 d'octubre de la convocatòria dels CDR i ANC contra la monarquia espanyola. L'acció, convocada arreu de Catalunya per l'ANC, va consistir a cremar fotografia del rei Felip VI amb el cap per avall al centre de la vila. Hi van participar una desena de persones.