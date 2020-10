L'Estat rehabilita una part del terraplè del camí natural de la Muga a Empuriabrava

El terraplè del camí natural de la Muga presenta, actualment, erosions que provoquen un desfalcament de la tanca que limita l'espai amb el pendent que actua de frontera amb Empuriabrava. La rehabilitació integral del vial anirà a càr­rec del Consorci de les Vies Verdes, el Ministeri de Medi Ambient i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, assumint-ne cadascun un terç del cost total de l'execució, que serà de 750 mil euros.

La via verda, inicialment executada pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, «va tenir un cost d'aproximadament d'un milió d'euros, i l'Ajuntament va traspassar-ne la gestió i manteniment al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que alhora ho va cedir, amb bon criteri, al Consorci Vies Verdes», explica el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Ramon Fortià. «El manteniment durant aquests anys ha sigut bàsic: reposar els elements malmesos».

Tanmateix, el talús per la part d'Empuriabrava s'ha anat erosionant, i la tanca perimetral s'està començant a desfalcar, «un problema previsible» segons el tècnic. La necessitat de reparar el talús s'ha fet cada vegada més evident, però aquesta intervenció requeria una «obra de més envergadura» que s'ha anat posposant. Ara, amb el Consorci de Vies Verdes, l'Ajuntament veu més viable la reparació d'aquest tram.

La intervenció s'ha dissenyat externament a través d'una enginyeria que ha definit dos projectes; un de la platja fins al quilòmetre 1,2, que assumeix el Ministeri, i el següent fins a la rotonda del pont de Sant Pere, al quilòmetre 4,6, que assumiran el Consorci i l'Ajuntament a parts iguals. El projecte proposa col·locar un geotèxtil i hidrosembra per a recuperar i fixar la part del talús perduda.



En revisió de necessitat

D'altra banda, també inclou la substitució de tota la tanca del camí natural de Castelló a la platja de fusta tractada de pi per una de nova, perquè té una vida útil de deu anys, temps que s'ha superat «amb escreix», tot i que el seu estat «encara és bo». No obstant això, es canvia tota per una d'acàcia.

A més, la substitució de la tanca també facilita les obres de restitució del talús, ja que es podrà executar el moviment de terres sense elements que es puguin malmetre o dificultar l'operació. Tanmateix, la substitució de la totalitat de la barana té un cost d'uns cinc-cents mil euros, una xifra que correspon al 68% del total del projecte final. L'Ajuntament es troba ara en fase de revisió del projecte «amb sentit crític» per contrastar la necessitat d'assumir aquesta despesa i determinar si tècnicament cal substituir-la.



Altres mancances evidents

A la banda de la Muga, però, també s'està erosionant el sauló del camí, tot i que «no es percep perquè no hi ha cap barana que ens ho faci evident» i, en canvi, no s'hi ha destinat cap acció. Ara per ara, el Ministeri de Medi Ambient segueix els termes definits en el projecte i comença la restauració de la part est del Camí Natural de la Muga, mentre que l'Ajuntament i el Consorci de les Vies Verdes ho han previst per al 2021.