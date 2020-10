L'empresari Miquel Roura relleva Chantal Olivé a la presidència del PDeCAT Figueres

El PDeCAT Figueres ha celebrat aquest dijous, 8 d'octubre, les eleccions per renovar l'executiva local del partit, on l'empresari figuerenc, Miquel Roura, ha estat escollit nou president per unanimitat. Roura pren el relleu a Chantal Olivé, i comptarà amb l'exalcalde i portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef. També formaran part de la nova direcció local Mireia Sala, Joan Llobet, Laia Campos, Albert Alemany, Martina Prat, Lluís Heras, Neus Lorca, Marc Saez i Olga Reixach.

Des del PDeCAT Figueres informen que, amb la voluntat de treballar de manera oberta i transversal, l'executiva comptarà amb la col·laboració i assessorament dels empresaris figuerencs Pere Padrosa i Lluís Riera, i el doctor Josep Obradors.

Després de la reordenació del nou espai polític postconvergent, el PDeCAT Figueres manté la gran majoria dels seus associats. Des del partit, exposen aque aquesta renovació sorgeix de la voluntat de reforçar el projecte local del partit. El nou president, Miquel Roura, ha agraït la tasca de l'anterior presidenta, i la implicació dels nous membres de l'executiva, i ha destacat que els principals objectius marcats són "treballar per reactivar la ciutat, recuperar els valors i la centralitat i traçar un full de ruta il·lusionador per Figueres".



Sobre el nou president

Miquel Roura Roig té 42 anys, és empresari i amb estudis en Administració i Direcció d'Empreses i Màster en Comunicació i Màrqueting. Actualment exerceix com a Gerent i director d'exportació de l'empresa familiar Ceres Roura, que des de fa més de cent anys es dedica a la fabricació d'espelmes i els seus complements amb implantació a 38 països. Militant de CDC des de l'any 2002, i posteriorment del PDeCAT. També és el president de l'Associació Europea de Fabricants d'Espelmes (AECM), un dels fundadors de Espai Medici, grup d'empresaris i autònoms per fomentar l'emprenedoria a la comarca, secretari de la junta directiva del Cercle Sport Figuerenc i vicepresident de la penya blaugrana Almogàvers Empordà, col·laborador del Club Hoquei Figueres, i nomenat Ambassador de la Generalitat de Catalunya des de 2016, una distinció atorgada a un centenar de professionals catalans amb projecció internacional amb l'objectiu de promoure els valors de Catalunya arreu del món.