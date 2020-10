Josep Bargalló anuncia la reobertura de l'escola rural de Palau de Santa Eulàlia

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat avui la reobertura de l'escola rural de Palau de Santa Eulàlia, tancada des de la dècada de 1970. Ho ha manifestat durant la visita que ha dut a terme a aquest poble de L'Alt Empordà i a Castell-Platja d'Aro.

El conseller ha expressat la importància d'obrir escoles, especialment en pobles de zones rurals: "Hi ha motius de tot tipus -pedagògics, de país, de territori i de societat- per dir que les escoles petites tenen molt de futur. És per això que ens hem de plantejar tornar a obrir escoles. Tenim la certesa que els grups petits tenen més virtuts que els grups grans".

Josep Bargalló i l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps, han visitat l'edifici propietat municipal on s'ubicarà la nova escola del poble. El conseller ha explicat que per obrir una nova escola calen tres requisits: un mínim d'alumnes –entre 13 i 15-, que l'alumnat estigui sostingut en el temps i que disposi d'un espai adequat: "Palau de Santa Eulàlia compleix tots els requisits per tornar a obrir l'escola. I com que compleix tots els requisits, la tornem a obrir".

Bargalló ha destacat que les famílies poden confiar en el projecte de la nova escola: "L'avantatge de l'obertura d'una escola és que si es crea des de zero la inspecció educativa treballa per seleccionar el professorat adequat per una escola petita, que vol treballar en un context territorial concret i que aposta per fer un projecte educatiu lligat al territori i al futur. Hem de garantir no només la infraestructura, sinó també una comunitat futura educativa convençuda".



Nova construcció de l'Escola Fanals d'Aro

A continuació, Bargalló s'ha desplaçat a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro on l'ha rebut l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez. Posteriorment, han signat el conveni de col·laboració entre les dues administracions per a la nova construcció de l'Escola Fanals d'Aro.

El titular d'Educació ha avançat que s'han iniciat els processos per construir l'escola, que es durà a terme a través "d'un procés participatiu que serà ràpid, per veure quin tipus d'escola es vol i així poder tirar endavant el projecte". Bargalló també ha agraït a l'Ajuntament la seva corresponsabilitat. En acabar, conseller i alcalde han mantingut una trobada amb l'equip directiu del centre i han visitat els terrenys on s'ubicarà l'escola.