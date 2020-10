Els alumnes de la UEC de Castelló d'Empúries engeguen 'Rebiciclem' un projecte (solidari) de reparació de bicicletes

La UEC (Unitat d'Escolarització Compartida) és una oferta educativa alternativa dirigida a alumnes de secundària amb dificultats d'adaptació al medi escolar en els centres educatius. Es va implantar al municipi per primera vegada el curs 2018-2019 per iniciativa de l'Ajuntament, conjuntament amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i que actualment gestiona la Fundació Gentis en coordinació amb el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament.

Els alumnes de la UEC tenen una escolarització compartida entre l'institut i aquestes unitats amb la finalitat de seguir l'etapa de secundària amb un grup reduït d'alumnat, on es programa un currículum adaptat a les característiques i necessitats de cada un dels alumnes i, que té un enfocament eminentment pràctic, com una mesura extraordinària d'atenció a la diversitat. Actualment hi assisteixen alumnes d'entre 14 i 16 anys dels dos instituts del nostre municipi.

L'objectiu de la UEC és sobretot afavorir l'assoliment de les competències de l'etapa i garantir la continuïtat formativa dels alumnes, amb una metodologia que els motivi, de reforç dels aprenentatges, per retornar-los la confiança en les possibilitats d'èxit personal i evitar l'abandonament escolar.

Una de les maneres d'assolir el contingut curricular de forma pràctica és fer-ho a través de projectes, prioritzant-ne el caràcter pràctic, multidisciplinari i comunitari com és Rebiciclem, la proposta d'aquest curs 2020-2021.

Per a poder dur a terme aquest projecte cal poder comptar amb bicicletes, i és per aquest motiu que des de la UEC es fa una crida a aquelles persones del municipi que tinguin una bicicleta vella o que no utilitzen i que vulguin donar-la, perquè des de Rebiciclem puguin reparar-les i condicionar-les per tal de poder-les fer servir durant el curs.

El projecte també té un component solidari i comunitari destacable, i és que aquell excedent de bicicletes que es rebin, es repararan i es donaran a les entitats o agrupacions del nostre entorn que ho puguin necessitar.

A més a més, a final de curs farien un sorteig obert per a poder aconseguir una de les bicicletes que s'hagin reparat.

Si voleu col·laborar amb el projecte i teniu una bicicleta que podeu donar, podeu escriure al correu electrònic uec.castelloempuries@gmail.com i us la passaran a buscar per casa.