15 comerços de Roses participen en el Programa Àncora per prevenir situacions d'aïllament de persones grans

Roses posa en marxa el Programa Àncora, una iniciativa impulsada per l'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en col·laboració amb l'Ajuntament de Roses i Creu Roja Roses, destinat a la detecció i prevenció de situacions d'aïllament i solitud no volguda entre les persones grans del municipi. Fins al moment, són ja 15 els comerços àncora que s'han adherit a aquest programa comunitari, que té per objectiu fomentar una població sensible i cuidadora que respecti l'autonomia, la dignitat i els drets de les persones grans.

El Programa Àncora es basa en la creació d'una xarxa d'acció comunitària en la qual participen voluntàriament veïns i veïnes, comerciants, entitats i serveis públics presents al municipi. A partir d'un primer estudi on es detecten les persones grans en risc de patir aïllament social, físic o psicològic o risc d'exclusió social, el programa impulsa una xarxa d'intervenció comunitària per potenciar l'envelliment actiu i la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

En l'aplicació d'aquest pla a Roses, Creu Roja ha estat l'encarregada de contactar amb els diferents comerços que integraran aquesta xarxa de detecció i seguiment de situacions de vulnerabilitat. Els establiments han estat escollits d'acord amb la seva localització estratègica i també pel tipus d'activitat desenvolupada (s'han primat aquells d'interès per a la població gran, com ara farmàcies, perruqueries, carnisseries, fleques i fruiteries), i són ja 15 els comerços que han decidit participar en el projecte.

Tal com explica Iluminada Martínez, responsable de l'Àmbit de la Gent Gran i Atenció a la Dependència de l'Oficina Provincial de Creu Roja, "la missió dels comerciants, de les "àncores" és la de detectar possibles casos de clients i usuaris que presentin dificultats, així com fer-los arribar informació dels serveis de què disposen. Aspectes com la detecció d'absències de persones grans en un establiment que freqüenta habitualment, la disminució de sortides al carrer per part d'un avi o àvia, situacions de soledat, de pèrdua de familiars, l'aparició de canvis físics importants, les pèrdues de memòria o desorientació, els problemes per utilitzar els diners, les dificultats econòmiques per atendre les necessitats bàsiques, o els problemes higiènics o d'acumulació d'escombraries, són alguns dels indicadors a partir dels quals la xarxa de voluntariat pot fer un seguiment curós de les persones en risc de soledat no desitjada o d'aïllament social".

Paral·lelament, l'Ajuntament disposa també d'un estudi sobre la situació de la gent gran de Roses, fruit del treball de camp realitzat anteriorment a través de visites domiciliàries.

Per desenvolupar aquesta funció, els voluntaris i voluntàries han rebut formacions online sobre primers auxilis i alimentació saludable, i rebran periòdicament trucades i visites de seguiment per treballar protocols i indicadors. D'aquesta manera, es crea un circuit de treball que posa en relació les àncores, l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Roses, l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal i Creu Roja, per tal de detectar situacions i fer-las arribar als professionals indicats en cada cas, per tal de trobar solucions i ajudar a refer nous vincles entre aquestes persones vulnerables i la comunitat.

Per a la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Roses, Esther Bonaterra, la implantació del programa Àncora a Roses "és una molt bona notícia i una gran oportunitat per avançar com a població cuidadora que treballa en comú, que es preocupa pels seus conciutadans més vulnerables i que és capaç d'organitzar-se per contribuir al benestar i a la visualització de les persones grans, evitar el seu aïllament i fomentar un envelliment actiu a la nostra població. Anem pel bon camí, tal com demostra la resposta massiva que han donat fins ara els comerços contactats, les nostres àncores a partir d'ara, als quals vull fer arribar l'agraïment del consistori per la seva implicació".



La iniciativa comarcal

El Programa Àncora és una iniciativa impulsada per l'àrea de Benestar del Consell Comarcal en col·laboració amb altres ens i entitats amb la finalitat de detectar i prevenir situacions d'aïllament i solitud no volguda de les persones grans de la comarca i evitar situacions de risc social.

A banda de Roses aquesta iniciativa es realitza a vuit municipis més de la comarca: Vilajuïga, Sant Climent Sescebes, Espolla, Mollet de Peralada, Masarac, Agullana, Maçanet de Cabrenys i l'Escala -on va néixer.

La iniciativa posa en funcionament als municipis on es desplega una xarxa de prevenció i d'acció comunitària en què participen voluntàriament veïns i veïnes, comerciants, professionals de les entitats i serveis públics presents al municipi. Pretén fomentar una comarca sensible i cuidadora que respecti els drets de les persones grans. El bon tracte és una forma d'actuar i comunicar-se que es basa en el respecte, l'autonomia i la dignitat sense discriminació per edat.

El vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, ha remarcat que "l'envelliment de la població requereix intervencions que acompanyin i millorin la qualitat de vida de les persones que viuen en el territori. En el cas de l'Alt Empordà veiem com la població major de 65 anys ha crescut progressivament en els darrers 30 anys. El 2019 ja representava el 18,3% del conjunt de la població, mentre el 1981 era el 13,9%. En el cas de la població major de 85 anys, el creixement ha estat més significatiu, ja que el 1981 representava el 6,3% de la població major de 65 anys (l'anomenat índex de sobreenvelliment) i el 2019 ja arribava al 16,1%. Les projeccions de població per a la comarca indiquen que de cares al 2038 la taxa d'envelliment (població major de 65 anys per cada 100 habitants) arribi al 25%. Paral·lelament, aquest procés implica un augment de processos d'aïllament i soledat de la població més gran. El 2018, el 31% de la població major de 75 anys de l'Alt Empordà vivia sola. Per tot plegat, des de les administracions, i també des de les entitats socials cal vetllar pels drets i la dignitat d'aquest col·lectiu i fomentar polítiques i accions comunitàries. El Programa Àncora n'és una d'elles".

El Programa Àncora es va crear en el marc d'una de les accions desenvolupades pel Programa de Millora Social del Pla de Barris del Nucli Antic de l'Escala duta terme l'any 2018. Una de les línies de treball del Programa de Millora Social plantejava la necessitat de desenvolupar accions concretes de detecció i prevenció de situacions d'aïllament de les persones grans al municipi de l'Escala que vivien soles i evitar les situacions de risc social.

Cada municipi adapta el programa a la seva realitat social i administrativa. Mentre que la majoria de municipis el programa es coordina amb l'Ajuntament i el consell comarcal, a Roses l'ens municipal ho fa amb la Creu Roja i a l'Escala amb Càritas.

El Programa Àncora compta amb el suport econòmic Projecte l'Alt Empordà, una comarca inclusiva, amb salut i sostenible, finançat pel Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut.