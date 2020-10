Els tallers de memòria repeteixen el format digital

Els Tallers de memòria són un recurs que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ofereix als ajuntaments per fomentar la promoció de la salut i un envelliment actiu i satisfactori a partir de l'exercici físic i mental de la població major de 60 anys de la comarca.

Des de la posada en funcionament d'aquest servei l'any 2003, s'ha produït un creixement anual força estable, tant pel que fa al nombre de participants, com en relació amb el volum de tallers organitzats i de municipis que sol·liciten aquesta activitat a l'àrea de Benestar del Consell Comarcal.

La darrera edició es va transformar en una eina telemàtica a causa de la pandèmia de la Covid-19 i la que comença aquesta tardor continuarà amb un format similar. Els professionals de l'àrea fan arribar als usuaris un seguit de reptes setmanals via whatsapp. Per aquelles persones que no tenen accés a les noves tecnologies els Ajuntaments facilitaran els exercicis en paper.

Totes aquelles persones que estiguin interessades a exercitar la memòria només han de contactar al telèfon 659683070 via missatge de Whatsapp o trucada i se'ls donarà d'alta al servei. No cal que hagin fet els tallers o estar apuntats, està obert a tota la població.