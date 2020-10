S'estudia l'estat de les palmeres dels espais públics de Castelló d'Empúries

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha encarregat un estudi de l'estat de les palmeres dels espais públics del municipi. L'objectiu és detectar possibles malalties i la resistència a les inclemències del temps. Les fortes tramuntanades o temporals com el Glòria les poden malmetre i debilitar, per tant, és important fer-ne un seguiment. Amb aquest estudi es valora l'estabilitat de la palmera, i es treballa per detectar ferides o punts endurits que podrien fer perdre la flexibilitat del tronc provocant un trencament.

En total, l'espai públic del municipi compta amb més de 110 palmeres. Amb aquest estudi s'obtindrà un informe de l'estat en què es troben i si és necessari substituir-ne alguna.