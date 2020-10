Roses regula amb una ordenança municipal la circulació de patinets elèctrics

Roses adapta la seva normativa en matèria de circulació per tal de regular l'ús de patinets elèctrics, segways i resta de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a la població, millorant així la transitabilitat i la seguretat de tota tipologia d'usuaris a la via pública. Un altre aspecte incorporat a l'Ordenança de Circulació és la implantació de les places d'aparcament d'ús individual per a persones amb alt grau de mobilitat reduïda, que donarà resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu facilitant la seva autonomia.



Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), regulats pel propi municipi

La nova ordenança estableix que els patinets elèctrics i resta de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) amb una velocitat d'entre 6 i 25 km/h (per sota d'aquesta velocitat són considerats joguines i per sobre ciclomotors que requereixen matriculació), només podran circular a Roses per aquelles vies que tinguin una velocitat màxima permesa de 30km/h o pels carrils bici, quedant expressament prohibit fer-ho per voreres i zones peatonals.

Com a mesura complementària, i per tal de facilitar la circulació segura de VMP i bicicletes, es rebaixarà el límit de velocitat de la majoria de vies urbanes de Roses, que passarà a ser de 30 km/h. També s'estableix l'obligatorietat d'ús de casc homologat per als seus usuaris que, com qualsevol altre usuari motoritzat, hauran de respectar les normes de circulació genèriques de les vies per les quals circulin.

Per últim, al marge de la regulació genèrica que marqui l'ordenança, es podrà restringir o autoritzar la circulació dels VMP per determinades vies o espais mitjançant decret d'alcaldia. En aquests casos, se senyalitzarà la via específicament.

D'aquesta manera, Roses actualitza la seva ordenança de circulació i dona resposta a les necessitats generades per la irrupció a pobles i ciutats de nous mitjans de locomoció, com ara patinets elèctrics o segways. L'encaix d'aquests vehicles a les ciutats ha acabat essent un problema per la seva falta de regulació, ja què la Direcció General de Trànsit ha emès els anys 2016 i 2019 dues directives en què es defineixen uns principis generals, però que deriva a les ordenances municipals el gruix de la regulació.

En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, ha manifestat que "molts municipis han optat per referir-se simplement a la regulació genèrica de la DGT, però creiem que això ens deixa amb poques eines per tal de regular aquest nou tipus de vehicles. Creiem que cal se valents i afrontar de cara aquesta nova realitat que ha vingut per quedar-se. Ni podem tancar els ulls, ni podem donar-hi l'esquena. Cal adaptar-s'hi."

L'alcaldessa Montse Mindan ha remarcat també que "amb la nova regulació, donem resposta a les reivindicacions i neguit manifestats per molts vianants davant el fet que espais com el passeig Marítim, la rambla Ginjolers o principals avingudes de la població, hagin viscut en els darrers temps la irrupció d'aquests nous vehicles, ocasionant algun accident i provocant inseguretat entre els transeünts".



Places d'aparcament d'ús individual per a persones amb mobilitat reduïda

Una altra reforma destacable que adopta l'ordenança municipal és la incorporació de places d'aparcament d'ús individual per a aquelles persones del municipi amb alt grau de mobilitat reduïda. D'aquesta manera, les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, podran sol·licitar la reserva d'una plaça d'aparcament per a ús individual el més a prop possible del seu domicili, lloc de treball o centre d'estudis, sempre que es compleixin totes les condicions i no es disposi de plaça adaptada en propietat o lloguer.

Un cop concedida la plaça, aquesta se senyalitzarà amb un senyal vertical de prohibició on constarà la matrícula del vehicle o vehicles autoritzats, amb un nombre màxim de dos vinculats a la mateixa persona, així com amb el pintat al terra del corresponent pictograma internacional. Per a Joan Plana, "aquesta reforma ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones amb un alt grau de mobilitat reduïda. L'estacionament a l'espai públic ha d'estar regulat de manera que protegim el dret de tothom a tenir una vida autònoma i plena. S'ha consensuat amb la regidoria d'Acció Social i amb les entitats socials del municipi, i estem segurs que serà una mesura molt ben rebuda i que ajudarà a moltes famílies".

Mindan ha valorat també la posada en marxa d'aquest nou sistema d'estacionaments amb matrícula "que permetrà garantir la reserva de plaça més propera possible en tot moment a la persona sol·licitant. Fins ara, tot i que les places atorgades per l'Ajuntament ja s'assignaven primant la proximitat amb el domicili del sol·licitant, en algunes ocasions, i principalment a l'estiu, els usuaris trobaven que aquestes havien estat ocupades per altres vehicles autoritzats. Amb el nou sistema, garantirem aquest estacionament, tots els dies de l'any".



Entrada en vigor

La nova Ordenança de Circulació es presentarà en la propera sessió del plenari municipal de finals d'octubre per a la seva aprovació. Un cop aprovada, s'obrirà un període d'exposició pública. Es preveu la seva entrada en vigor per d'aquí a dos mesos aproximadament, quan s'iniciarà una campanya informativa per donar a conèixer entre la població la nova regulació.