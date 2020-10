Els empresaris de Roses creen un segell per potenciar la gastronomia com a atracció turística

Els empresaris de Roses han creat un segell per potenciar la gastronomia i el producte local com a pol d'atracció turístic. El distintiu, que rep el nom 'Gastronomia d'Origen', garantirà que els restaurants i altres establiments fan servir producte de proximitat a l'hora de fer els plats. El segell, d'entrada, neix amb dues categories: una distingeix la cuina especialitzada en productes de mar i l'altra, la cuina de mercat. En una primera fase s'implantarà a Roses, però la voluntat és que també s'estengui als restaurants de tot l'Alt Empordà. El projecte, cofinançat pel Grup d'Acció Local Pesquer (GALP), també vol reivindicar el producte local. Sobretot, després que arran de pandèmia s'hagi reforçat l'aposta pel quilòmetre 0.

La creació del segell 'Gastronomia d'Origen' és una iniciativa impulsada per l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus. L'entitat, que representa més de 200 empresaris del municipi, ha volgut crear així un distintiu que identifiqui aquells restaurants i establiments que fan servir productes locals i de proximitat a l'hora de cuinar els plats. El projecte, que està cofinançat pel GALP, es presentarà ara al territori amb la voluntat que estigui plenament actiu a partir del 2021.

La creació d'aquest segell és una de les primeres accions que ha impulsat la Taula de Gastronomia que l'associació d'empresaris rosincs va crear arran de 'Les xerrades per a la revolució turística'. Aquestes jornades de debat, que es van celebrar l'any passat, volien posar damunt la taula quin és el model turístic que es vol per als propers anys a Roses.

A més, l'entitat remarca que l'aposta per al producte de quilòmetre 0 cada vegada és més necessària. Perquè si bé el canvi climàtic ja l'havia posada de manifest, la crisi provocada per la covid-19 ha evidenciat "ara més que mai" la necessitat d'impulsar els productes de proximitat. "Els ciutadans cada vegada agafen més consciència en aquest sentit, i això fa que calgui impulsar iniciatives que ofereixin garanties als clients i valor afegit als establiments", diuen des de l'associació.



Del mar i del mercat

El segell 'Gastronomia d'Origen' tindrà dues categories: una, de cuina especialitzada en productes del mar; i l'altra, de cuina de mercat. A més, s'ha previst una acreditació Premium per als establiments que assoleixin un nivell d'excel·lència més elevat.

En una primera fase el distintiu s'implantarà a Roses, però la idea és que més endavant es faci extensiu al conjunt dels municipis de la comarca (perquè s'hi sumin el màxim de restaurants i establiments possible). Des de l'associació ja s'ha fet un llistat amb quins seran aquells productes que caldrà fer servir a la cuina per obtenir el segell. Sobretot, el peix de les confraries del territori, però també els vins i olis de la DO Empordà i la resta d'aliments que surten de la comarca (carns, embotits, ous, làctics, verdures, hortalisses, fruites, pa, arròs...). Fent especial incidència en els productes de temporada.

L'associació destaca que el segell és garantia de qualitat. I que el seu naixement també dona resposta a una demanda del sector. "És una manera d'acreditar l'autenticitat de la cuina i una eina de promoció dels productes locals, dels productors i per a la restauració", remarquen des de l'associació.



Jornades de debat

La creació d'aquest segell s'emmarca en l'estratègia impulsada fa més d'un any per l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus amb l'objectiu de fer un pas endavant per a la millora de la qualitat turística. Per aquest motiu es va acordar impulsar les jornades de debat.

Les sessions van permetre marcar un full de ruta per fer accions que millorin la qualitat turística i donin solució als problemes que afecten el sector. La idea és, sobretot, donar eines a empresaris i administració per als propers anys al voltant del desenvolupament turístic a Roses. A més, a les jornades es van acordar una trentena d'accions (també en l'àmbit del comerç, de l'allotjament, de la mobilitat i del turisme actiu) sobre les quals s'hi està treballant.