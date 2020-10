El Pla Local de Joventut de Roses presenta els seus eixos a valoració de la ciutadania

L'Àrea de Joventut de Roses convida a joves i públic general de Roses, a opinar i valorar quins dels objectius i eixos d'actuació previstos en l'elaboració del Pla Local de Joventut del municipi són considerats prioritaris. D'aquesta manera, el Pla continua avançant en la definició d'estratègies i accions a emprendre a Roses durant els propers anys, basant-se en la pròpia opinió de la ciutadania.

L'octubre de l'any passat l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Roses va iniciar un procés participatiu per a l'elaboració del nou Pla Local de Joventut (PLJ) 2020-2024, comptant amb la cooperativa Resilience Earth, amb dilatada experiència en el sector de la participació ciutadana, per al disseny i la dinamització del procés. Al llarg d'aquests mesos s'han organitzat diverses trobades col·lectives amb agents del sector, entrevistes personalitzades, enquestes online i s'ha treballat amb documentació existent per tal d'obtenir una diagnosi representativa que ha permès detectar els temes més latents, necessaris i destacables per a l'elaboració del nou PLJ.

Fruit d'aquest procés participatiu, el Pla compta ja amb la definició dels eixos d'actuació (participació i governança, educació, diversitat, cultura i oci, salut i medi ambient,... ), els seus objectius i la proposta d'accions a emprendre, i ofereix a joves i ciutadania en general de Roses, que participin aportant opinions i idees i valorant quins de tots aquests objectius consideren que són més prioritaris.

D'aquesta manera, tothom que ho desitgi, pot consultar el conjunt d'accions resultant dels mesos de debat i reunions dels passats mesos i dir la seva participant en l'enquesta online (https://app.mural.co/t/resilienceearth2687/m/resilienceearth2687/1601712466295/b11cfbf0650a54d298c0af9c93ea5041ec4179d7). En ell, es presenta un mural de propostes que tothom pot valorar, amb un dinàmic sistema de gomets i post-its virtuals.