Peralada és el municipi gironí amb més renda, superant els 46.000 euros anuals

Peralada és el municipi gironí més gran de 1.000 habitants amb la renda bruta mitjana més elevada. Així ho constata l'última estadística de declarants de l'IRPF per municipis, difosa ahir, i corresponent a l'any 2018. Segons les dades, cada declarant d'IRPF de Peralada comptava amb una renda bruta mitjana de 46.576 euros.

A continuació se situaven els contribuents amb domicili fiscal a Riudarenes (43.392 euros), la Jonquera (37.156 euros), Fornells de la Selva (37.056 euros), Sant Gregori (34.777 euros), l'Escala (32.937 euros) i Girona (32543 euros).

A l'extrem contrari, hi trobem Salt, que, amb 22.161 euros de renda bruta disponible mitjana, se situa a la cua dels municipis gironins pel que fa a la renda bruta disponible mitjana. El segueixen, com altres anys, Ullà (23.640) i les Planes d'Hostoles (23.851).

L'anàlisi de les dades constata com la majoria de municipis de l'àrea urbana de Girona, com Fornells, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Vilablareix o Bescanó se situen a la part alta del rànquing. Per contra, molts municipis costaners, a excepció de l'Escala, apareixen en la part baixa de la taula. Seria el cas Lloret de Mar (23.998 euros) o Roses (24.600).