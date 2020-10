Mossos reconeix la tasca del sergent i l'informàtic de la Policia Local de Roses

Els Mossos d'Esquadra han entregat al sergent Àlex Duran i a l'informàtic del departament policial, Jordi Contreras, la distinció que els agraeix la seva tasca de gestió del sistema de videovigilància d'espais públics de l'Ajuntament de Roses.

Cada any el cos de Mossos d'Esquadra fa un reconeixement a les actuacions meritòries dels membres del cos, dels d'altres cossos policials, i de representants de l'àmbit de la judicatura i de la societat civil.

Es tracta d'un reconeixement a la professionalitat dels agents de Mossos d'Esquadra, sovint per actuacions que es realitzen més enllà de les seves obligacions professionals, o a la col·laboració que altres cossos policials o organitzacions, entitats o persones de la societat civil realitzen amb el Cos de Mossos d'Esquadra per tal de contribuir en la tasca de garantir la seguretat dels ciutadans en el territori català.

En aquest cas, el cos de Mossos ha volgut reconèixer la tasca del sergent de la Policia Local de Roses, Àlex Duran, i del tècnic informàtic del departament policial, Jordi Contreras, en relació amb el sistema de càmeres de seguretat i videovigilància, un sistema ha contribuït a la resolució de diferents casos de fets delictius durant els darrers anys.

La setmana passada, el sotsinspector en cap de l'ABP Alt Empordà-Roses, Gabriel Ruiz, i el sots­inspector Josep Ruiz, acompa­nyats per l'inspector Eduard Campà i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, van entregar d'un diploma de reconeixement a Àlex Duran i Jordi Contreras.