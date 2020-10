Llum verda a la veda anual per la pesca professional i recreativa de la sèpia

Ja està en marxa el Pla de gestió de la sèpia de les badies de Pals i Roses. Aquest Pla inclou un seguit de mesures que afecten tant la pesca professional com la pesca recreativa, amb la finalitat de preservar aquest recurs tenint en compte els aspectes socioeconòmics de la zona. Mesures, totes, acordades en el si del Comitè de Cogestió de la Sèpia, mitjançant el consens dels sectors implicats.

Amb l'aprovació d'aquest Pla, s'estableix un període de veda anual per a la sèpia de 2 mesos, tant per a la pesca professional com recreativa, comprès entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre, i es proposa la compartició d'un àmbit comú per a la captura de sèpia amb la possibilitat de mantenir l'àmbit de cada confraria.

Altres mesures adoptades són la limitació del nombre de permisos especials per a la captura de sèpia basada en criteris de dedicació històrica, considerant criteris científics, ecosistèmics i socioeconòmics, i la definició dels arts i ormeigs autoritzats per a la captura de la sèpia, que en el cas de la pesca professional són les nanses i el tresmall i, en el cas de la pesca recreativa, és la potera.

Així mateix, s'estableix una limitació per a la pesca recreativa en el nombre de sèpies per embarcació i dia d'acord amb les condicions següents: en el cas d'anar embarcat un únic titular de llicència de pesca recreativa, el límit d'unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 15, i, en el cas d'anar embarcats 2 o més titulars de llicència de pesca recreativa, o en el cas de llicència de pesca recreativa col·lectiva, el límit d'unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 25.

Finalment, la posada en marxa del pla implica també la creació d'unes àrees delimitades per a la col·locació d'estructures de col·lectors de freses de cefalòpodes destinats a facilitar la repoblació de la sèpia, i la determinació dels ports de desembarcament i comercialització de la sèpia de les badies de Pals i Roses.

La pesca professional de la sèpia (Sepia officinalis) duta a terme per les embarcacions d'arts menors i arts fixos dins l'àmbit de les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses representa una activitat de gran rellevància tant socialment com econòmicament a la zona. Aquesta activitat conviu també amb una important activitat de pesca recreativa.

Aquest Pla ha de servir com a referent per a l'aplicació als altres plans de gestió que s'estan duent a terme, destinats a altres modalitats i/o espècies pesqueres, amb l'objectiu d'assolir una pesca sostenible a través de la cooperació entre els sectors implicats sempre basada en la cogestió adaptativa.



El camí fins a l'aprovació del pla

Arran de la petició del sector pesquer professional sobre la necessitat de regular i preservar la sèpia dins les aigües marítimes compreses entre el cap de Begur i l'illa de Maça d'Or, el 20 de setembre de 2018 es va constituir el Comitè de Cogestió de la Sèpia de les badies de Pals i Roses. Aquest òrgan neix amb la missió de redactar un Pla de gestió de la sèpia, i de l'elaboració d'un programa socioeconòmic.

El Comitè està integrat tant pel sector pesquer professional (que inclou les confraries de pescadors de l'Escala, l'Estartit i Roses), el sector pesquer recreatiu (el qual està representat per l'Associació Catalana per a una Pesca Responsable), el sector científic (format per investigadors de l'ICM-CSIC i de la UAB), la Federació Territorial de Girona, les entitats socials (Low Impact Fisheries of Europe (LIFE) i Salvem l'Empordà) i l'Administració autonòmica (Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM)).

Dins les tasques a realitzar pel Comitè de Cogestió, hi ha redactar i posteriorment aprovar el Pla de gestió, que ha de vertebrar les mesures que regulen el recurs pesquer alhora que estableix un programa de gestió bioeconòmica que revaloritzi el producte pesquer.

En aquest sentit, el Pla inclou com a principals punts forts: la incorporació del model de cogestió a l'activitat dirigida a la pesca de la sèpia amb arts fixos (xarxes sepieres i nanses), la inclusió de l'activitat de pesca recreativa en un marc d'explotació comú, la territorialització de l'activitat mitjançant la participació del sector i la millora de la comercialització mitjançant l'aplicació d'un programa socioeconòmic.

Aquest és el primer Pla aprovat sota el paraigua del Decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.