ERC Llançà denuncia una pujada del 30% de la taxa de recollida d'escombraries

El ple de l'Ajuntament de Llançà ha aprovat en la sessió plenària celebrada aquest dilluns al vespre una modificació de les ordenances fiscals en què es preveu un augment del 30% de la taxa de recollida d'escombraries i un notable descens de l'Impost sobre l'increment del valor del terreny (les plusvàlues) per l'exercici 2020. Ho ha fet amb els sis vots favorables del govern (PSC i JuntsxCat) i els cinc en contra d'ERC i APL.

Des de l'oposició s'ha retret que es realitzi aquesta augment injustificat, just uns mesos abans de treure a licitació el nou contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja viària del qual el mateix govern no n'ha sabut donar dades del cost previst per aquest, degut a que no existeix cap estudi de costos. S'ha evidenciat, però, durant la sessió plenària, que part d'aquest augment servirà per costejar el cost del servei de recollida de selectiva que l'any vinent augmentarà en 90.000 €.

El portaveu dels republicans, Guillem Cusí, denuncia que "el govern no és conscient del moment que estan passant alguns ciutadans per culpa de la pandèmia i que venen moments complicats". Cusí també va fer èmfasis en l'informe de la interventora municipal, que adverteix del gran dèficit que arrossega la institució i que no es pot assumir l'obertura al públic de més infraestructures (tal com té previst el govern) i nous serveis com a despesa, degut que els ingressos actuals ho fan insostenible.

Per altra banda, a pregunta dels republicans, l'alcalde Francesc Guisset va confirmar el pagament dels 250.000 € d'indemnització per la casa enderrocada per sentència del TSJC. Cusí va demanar si, en cas que les asseguradores deneguen la cobertura de la indemnització, l'alcalde emprendrà l'acció de retorn sobre les autoritats i responsables tècnics que llavors varen actuar de manera "dolosa, culposa o negligent greu" segons la sentència de 2012 del TSJC. Guisset va admetre que no demanaria responsabilitats a l'ex-alcalde Pere Vila, degut a que ja no es troba en exercici del seu càrrec, i Guillem Cusí li va retreure la doble moral, tenint en compte que, fa set anys, quan Guisset estava a l'oposició, va demanar reiterades vegades la dimissió de Vila.