Vilajuïga demana accions policials més contundents contra l'incivisme

Representants de l'Ajuntament de Vilajuïga van mantenir una reunió, la setmana passada, amb el sotscap de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Roses i amb el responsable de la Policia Comunitària, amb l'objectiu de demanar-los un increment del seu patrullatge i la vigilància al municipi. El motiu que va generar la reunió venia derivat de les mostres d'incivisme que s'han produït al poble en les darreres setmanes. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, es van comprometre a augmentar la vigilància dins de Vilajuïga i a ser, alhora, més contundents en les seves accions durant aquest mes d'octubre.

En aquesta trobada, celebrada a la Casa de la vila de Vilajuïga, també, es va decidir posar data per a una reunió amb el Govern Municipal en un mes per poder avaluar l'evolució de la situació i a portar a terme accions preventives de sensibilització, per tal d'incidir entre el col·lectiu de menors.

Des de l'equip de govern de Vilajuïga, asseguren que en matèria de convivència estan «compromesos i decidits» a combatre l'incivisme i a defensar el dret al descans del veïnatge.

«Això costa diners»

L'alcalde de Vilajuïga, Xavier Llorente, explica que aquestes trobades de joves es produeixen des de començaments de l'estiu passat. «Es fan reunions de joves que acaben amb botellada i deixant el paratge ple de residus i també malmès, i això costa diners», remarca Llorente, el qual considera que aquests actes d'incivisme «són una amenaça per la seguretat dels veïns, que han arribat al punt màxim de paciència i volem evitar que això sigui una tendència per als pròxims anys».