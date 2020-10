«Fa tres trimestres consecutius que ha baixat l'activitat delictiva a Figueres»

El vicealcalde de Seguretat, Recursos Humans, Barris i Acció Cívica de l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas, es mostra clar, directe i contundent quan parla sobre tots els projectes que l'equip de govern té, ara mateix, en marxa i que han de conduir a una ciutat més segura, més cívica i més neta. L'advocat figuerenc, de 49 anys, és regidor de l'Ajuntament de Figueres des de l'any 2003 i vicealcalde des del 2019.

Les àrees que vostè assumeix són les menys amables de la política municipal?

Són àrees que m'agraden i penso que em toca assumir-les. Són anys d'experiència. En el programa electoral, dèiem que veníem a posar ordre i això vol dir que hem d'aconseguir que la ciutat estigui neta, que hi hagi menys delinqüència, menys incivisme i que tots estiguem més bé. Si aquest conjunt de coses es compleixen, de ben segur que ens pujarà l'autoestima, que ara tenim baixa. M'agrada el repte.

Descansa bé a la nit sabent que tres pilars fonamentals per a una bona convivència, com són neteja, seguretat i civisme, encara són assignatures pendents de resoldre a Figueres?

Descanso bé perquè tenim projecte per solucionar-ho. Tinc 49 anys i amb el temps he après que les coses no es poden fer d'un dia per a un altre. Sé que hi ha solució i això fa que pugui dormir tranquil.

Parli de la solució, per exemple, en matèria de seguretat.

La solució és la que ha posat en marxa el govern de la ciutat. Ha fet una gran inversió en seguretat, ha augmentat el pressupost un 18% i seguirà invertint. Penseu que estem a 800.000 euros de despesa anual en seguretat. Però, sobretot, el govern, que ha fet els deures, demana que el Departament d'Interior també els faci. Cal dotar l'Àrea Bàsica Policial de Figueres de més mossos d'esquadra.

S'ha traslladat aquesta petició a Interior?

Hem parlat amb el conseller i amb el director del servei territorial i crec que són receptius. No es tracta de donar un cop de puny a la taula, sinó d'una demanda de col·laboració perquè entre tots puguem fer la ciutat més agradable, més segura i més cívica.

Serà possible assolir aquesta fita en totes les zones de la ciutat?

És cert que tenim un problema molt concret, que és Culubret, barri de Sant Joan, cultius de marihuana... aquest és un drama comarcal i, fins i tot, la solució policial és difícil. Potser s'haurien de canviar lleis. La qüestió és que, si tenim el mateix clima aquí que a Perpinyà, com és que allà no es cultiva i aquí sí? Doncs perquè les lleis són diferents. Però al govern estem fent la feina, dotant de mitjans i demanant-ne més a fora a la recerca d'uns resultats, que ja anem aconseguint.

De quina manera?

Fa tres trimestres consecutius que ha baixat l'activitat delictiva a la ciutat. Quan jo vaig deixar de ser regidor de Guàrdia Urbana, el 2007 hi havia 71 policies, quan he tornat n'hi havia 64 i ara hem arribat a 75. A més, ara es començaran a instal·lar càmeres de vigilància al centre de la ciutat i comptarem amb nous vehicles, a més d'altres recursos materials. Ara tenim un nou aparell per fer testos de drogues i en l'exercici vinent hem previst poder incorporar la nostra pròpia unitat canina policial, a través d'un concurs.

El soroll mediàtic d'alguns fets relacionats amb la inseguretat l'han posat en el punt de mira. S'ha sentit en la corda fluixa com a màxim responsable?

No m'hi he sentit. El problema que tenim és que hi ha una suma d'incivisme i de seguretat i això fa que sovint no es vegi la millora en seguretat.

Com és la cuirassa que li atura els cops?

Jo tinc una certa experiència i sé que, en política, aquestes coses passen. M'afecten les coses de casa, però ningú és imprescindible per a la resta.

Com han decidit combatre l'incivisme?

S'ha de distingir aquell incivisme que prové de persones amb malalties mentals que viuen en la indigència, que hi és i que s'ha de resoldre per la via de la salut i els serveis socials, d'aquell incivisme que causa molèsties als veïns, com pixar-se en una cantonada, posar la música alta a la nit en un parc, trencar mobiliari urbà... Aquests els combatem però necessitem més mitjans i més policies. La modificació que hem fet de l'ordenança de civisme ens permet que el cobrament de les sancions sigui més àgil. De fet, fins a l'any passat no es cobraven. Hem dotat l'Ajuntament de personal administratiu per fer-ho possible, tenint en compte, a més, que som dels pocs ajuntaments que tira endavant el cobrament de les sancions per no dur mascareta. Els mitjans els anem posant, però cal que la ciutat també estigui més neta i més endreçada.

Pel que fa a la neteja, on és la solució?

Posant més recursos per a neteja viària a través de l'empresa municipal Fisersa, espero que pugui ser a partir del març del 2021. Ara només hi ha una màquina del tipus Karscher per a tota la ciutat, insuficient, cal més pressió d'aigua i sabó. Incorporarem més personal i més material, més màquines fregadores, escombradores, baldejadores i també una màquina per eliminar xiclets, que ara no tenim. Parlem d'una inversió d'un milió i mig d'euros o potser una mica més. Hi haurà, a més, un concurs per a la recollida d'escombraries.

Quina és la part de responsabilitat del ciutadà perquè la ciutat estigui més neta i més endreçada?

Falta que prengui consciència de coses tan bàsiques com que si llença les escombraries abans de les vuit del vespre causa perjudicis, perquè els contenidors acumulen residus que fan pudor, i l'horari de recollida és a les deu de la nit.

Abans comentava que la ciutat té baixa l'autoestima. Quin és el seu missatge als figuerencs perquè posin el seu gra de sorra en l'estima per la ciutat?

Primer, hem de fer bé el reciclatge de residus, perquè, si ho fem, podrem pagar molt menys cànon a l'abocador. Un cop tot estigui endreçat i net i ens comparem amb altres ciutats, veurem que Figueres està bé. L'estima per la ciutat també implica ser més integradors i evitar discriminar. El missatge és que han de tenir esperança, perquè mentre anem invertint i anem creient en la ciutat això funcionarà, no en tinc cap dubte.

Fa uns dies, uns mossos d'esquadra van haver de disparar uns trets a l'aire en un conflicte al barri de Sant Joan. Què va sentir en veure que això passava a la seva ciutat?

És realment greu, va ser en una persecució a unes persones que transportaven el que transportaven, sabem per què la multitud va envoltar el cotxe i va acorralar els policies. No m'agrada que passin aquestes coses perquè, més enllà del tràfic de drogues, que ha de tenir una solució policial, hi ha tot un seguit de gent que porta tota la vida vivint en aquella zona i que està patint les conseqüències de tot plegat, amb talls de llum i amb una pressió que els porta a malvendre les seves cases.